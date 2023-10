Najnowsza edycja "The Voice of Poland" przeszła szereg zmian. Od przesłuchań w ciemno, aż po nokaut, zmieniły się zasady eliminacji uczestników, o czym produkcja informowała jakiś czas temu.



Okazuje się, że sobotnie bitwy, w których weźmie udział drużyna Lanberry, będą zupełnie inne od dotychczasowych z jeszcze jednego powodu. W centralnym miejscu muzycznego ringu widzowie zobaczą dodatkowy fotel trenerski.



Piąty fotel przeraził uczestników "The Voice of Poland". "Dlaczego on tam stoi?"

"Na środku sceny widzę fotel - dlaczego to tam stoi?!", "Jest to stresujące!", "To było zaskoczenie!", "Teraz bardziej się stresuję!", "To jest przerażające" - komentowali uczestnicy widząc na scenie "The Voice of Poland" piąty fotel.

Kto w nim zasiądzie? Podczas tegorocznych muzycznych bitew, trener, którego drużyna będzie rywalizowała na muzycznym ringu, będzie jeszcze bliżej swoich podopiecznych obserwując ich muzyczne poczynania właśnie z fotela usytuowanego w centralnej części sceny.

"Ta edycja słynie z tego, że zaskakuje nas nowymi zasadami" - mówi w naszym materiale wideo Tomson z zespołu Afromental.

Przypomnijmy, że według nowych zasad, w etapie bitwy, każdy trener podzieli swój team na pięć tercetów. Podczas warsztatów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina z programem pożegna się pięć osób. Po występie każdego tria, któremu akompaniować będzie Chopin University Big Band, trener pożegna jedną z osób, a pozostałe dwie zmierzą się na muzycznym ringu w studio "The Voice of Poland".

Z pięciu Bitew trener wyłoni pięcioro uczestników, którzy zaśpiewają podczas Nokautu wyemitowanego tuż po Bitwach. Spośród nich czworo trafi do odcinków na żywo, które rozpoczną się już 4 listopada 2023 r.