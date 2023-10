W Stanach Zjednoczonych trwa 24. sezon "The Voice" . Tym razem muzyczne perełki z USA wyłapują: John Legend, Gwen Stefani, Reba McEntire oraz Niall Horan. W jednym z odcinków przesłuchań w ciemno w programie pojawiła się uczestniczka mając w rodzinie bardzo znane postaci w branży muzycznej.

JaRae Womack to 35-latka pochodząca z West Palm Beach na Florydzie. Wokalistka w programie przyznała się, że pochodzi z bardzo muzycznej rodziny.

“Mój dziadek był niezwykły - to Cecil Womack. Działał w zespole The Valentinos, Sam Cook zaczął ich karierę. Nagrywał też solowo. Moim wujkiem był Bobby Womack, który zrobił wielką karierę. Teraz pora na JaRae Womack" - opowiadała za kulisami.



Uczestniczka programu zrobiła pierwszy krok ku popularności, jaką cieszyli się jej wujek i dziadek. Wokalistka w "The Voice" zaśpiewała “Back To Black" Amy Winehouse i odwróciła wszystkie fotele. Na koniec otrzymała owacje na stojąco.

Siostrzenica Bobby'ego Womacka zrobi karierę?

"To było szalone. Zrobiłaś to całkowicie po swojemu. Proszę przyjdź do mojej drużyny" - błagał uczestniczkę Horan.

McEntire przyznała natomiast, że nie do końca osłuchana jest z przebojem Amy Winehouse, jednak Womack urzekła ją barwą głosu. “Tym występem dotknęłaś mojej duszy. Będę zaszczycona, jeśli przyjdziesz do mojej drużyny" - komentowała.

John Legend swoimi słowami poruszył natomiast Womack do łez. "Twój występ był uduchowiony, mieliśmy do czynienia z czymś autentycznym i pełnym pasji. Świetnie poradziłaś sobie z tą piosenką, żyłaś nią. Przemawiałaś przez muzykę" - wyjaśnił. "To było potężne i pełne emocji" - mówiła Gwen Stefani.

Ostatecznie JaRae zdecydowała się kontynuować przygodę w “The Voice" w drużynie Johna Legenda.



Kim by Bobby Womack?

Wujek JaRae - Bobby - był światowej sławy wokalistą. Do jego największych przebojów utrzymanych w klimacie R&B należą: "It's Gonna Rain", "How I Miss You Baby", "More Than I Can Stand", "That's the Way I Feel About Cha", "Woman's Gotta Have It", "If You Think You're Lonely Now" i "Harry Hippie".



Był też autorem pierwszego wielkiego przeboju The Rolling Stones - "It's All Over Now". Jedną z jego ostatnich kooperacji były wspólne nagrania z Gorillaz. Dograł się grupie na utwory "Stylo" i "Cloud of Unknowing". Pojawił się też na płycie "The Fall" w piosence "Bobby In Phoenix". Bobby Womack zmarł w czerwcu 2014 roku w wieku 70 lat.