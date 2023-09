W "The Voice of Poland" opowiedziała wstrząsającą historię. "Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabić"

Na początku września ruszyła 14. edycja "The Voice of Poland" . Uczestników ponownie oceniają Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron oraz Lanberry.

W sobotnim odcinku podczas Przesłuchań w ciemno pojawi się Patrycja Wanat, która od przeszło 18 lat mieszka w urokliwym miasteczku w Niemczech. Na co dzień jest matką i żoną. Muzycznie występuje w dwóch zespołach, w których śpiewa i gra na wiolonczeli elektrycznej. Ostatnio jej życie zawisło na włosku, gdy została zaatakowana nożem.



"Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabić wbijając mi nóż w plecy. Podczas treningu na siłowni pewna chora psychicznie dziewczyna powtarzała, że zabije mnie. Ale po prostu myślałam, że ona sobie żartuje, że ona może się źle nauczyła po polsku jakiegoś zdania i po prostu zignorowałam to" - opowiada w programie TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patrycja Wanat w "The Voice of Poland": Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabić TVP

"Dopiero, jak zobaczyłam, że jestem cała we krwi to wtedy doszło do mnie, co się stało tak naprawdę" - dodaje zapłakana Patrycja Wanat.

Po traumatycznym zdarzeniu uczestniczka muzycznego talent show zaczęła nie tylko patrzeć na życie z większym optymizmem, ale postanowiła też spełnić wieloletnie marzenie.

"Stwierdziłam, że chyba dostałam drugą szansę i powinnam ją wykorzystać. No i postanowiłam się do tego programu zgłosić" - zdradziła, wierząc że dzięki udziałowi w talent show uda się jej wydać debiutancki album.



W "The Voice of Poland" Patrycja zaśpiewa wielki przebój Miley Cyrus "Flowers" .

