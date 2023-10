Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotnim odcinku pokazano ostatnie Przesłuchania w ciemno - w ten sposób poznaliśmy kompletne drużyny wszystkich trenerów. Do ekipy Justyny Steczkowskiej trafił m.in. Bartosz Michniewicz. Uczestnik po zaśpiewaniu "Dusk Till Dawn" Zayna Malika feat. Sia ( posłuchaj! ) błyskawicznie został obwołany jednym z głównych faworytów.

Wideo Bartosz Michniewicz | „Dusk Till Dawn” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

"Zdaje się, że mamy zwycięzcę tej edycji. Pozamiatał", "Mądre posunięcie, najlepszego daliście na koniec", "Gdzie ty się ukrywałeś tyle lat, wygraj to!", "Najwspanialszy", "Głos jak dzwon, boski i jedyny" - komentują internauci.

"Pięknie" - napisał Ralph Kaminski. Co ciekawe, Bartosz Michniewicz śpiewał u niego w chórkach na jego debiutanckim albumie "Morze".

"Jestem taka dumna z niego, zapracował sobie na to" - mówiła za kulisami "The Voice of Poland" wzruszona mama Bartosza.



"The Voice of Poland": Kim jest Bartosz Michniewicz?

Choć jest wykształconym wokalistą po Akademii Muzycznej w Katowicach, pracuje jako steward w PLL LOT. Największym minusem Bartka jest to, że zawsze w życiu zapesza, zawsze porównuje się do innych, szuka usprawiedliwień i dlatego pewnie nic muzycznie się w jego życiu nie dzieje, a o muzyce marzył od dziecka. Zawsze ciągnęło go do jazzu i soulu - lubił takie dźwięki jak Marvin Gaye czy Erykah Badu.

Na Akademii Muzycznej znalazł się przypadkiem - szedł ulicą w Bydgoszczy i zobaczył informacje o trwających dniach otwartych - zaśpiewał i usłyszał, że zrobił to bardzo dobrze. Tak trafił na wydział jazzu, ale w Gdańsku, ponieważ znowu stwierdził, że nie da sobie rady na studiach dziennych bez żadnych podstaw i wybrał studia zaoczne. Studiował tam dwa lata . Na ostatni rok przeniósł się do Katowic.

Po licencjacie nie wiedział co dalej ze sobą zrobić, część znajomych ze studiów robiła kariery, a on był tak niepewny, że bał się kogokolwiek poprosić o pomoc. Próbował swoich sił w ostatnim "Idolu" (2017) - znalazł się w gronie 120 uczestników etapu teatralnego.