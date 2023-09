"The Voice of Poland": "Sexy pielęgniarka" w TVP. Trenerzy się o nią bili!

Oprac.: Oliwia Kopcik Voice Of Poland

Jedną z uczestniczek Przesłuchań do "The Voice of Poland" była Nicola Muller, studentka pielęgniarstwa. Jej występ tak przypadł do gustu trenerom, że ci zastosowali aż dwie blokady, bijąc się o to, do której drużyny ma dołączyć.

Nicola Muller zaśpiewała w "The Voice of Poland" /TVP