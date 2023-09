Steczkowska nie kryła zdumienia. Kogo spotkała w "The Voice of Poland"?

Oprac.: Daniel Kiełbasa Voice Of Poland

W "The Voice of Poland" niejednokrotnie zaskakiwani są sami trenerzy. Taką sytuację widzowie TVP mogli zobaczyć podczas pierwszych przesłuchań w ciemno, gdy na scenie zjawiła się Julia Fijałkowska, którą rozpoznała Justyna Steczkowska. Co łączy trenerkę z uczestniczką?

Justyna Steczkowska nie kryła zaskoczenia, gdy zobaczyła znajomą twarz w "The Voice of Poland" /TVP