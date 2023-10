Obecnie bitwy odbywają się na nowych zasadach. Trener tworzy z uczestników tria, a te - podczas pierwszego etapu bitew - rywalizują na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Po występie z programem żegna się jedna osoba z tercetu, a już na scenie "The Voice of Poland" do walki ze sobą staje dwóch wykonawców.



Następnie trener wybiera tylko jednego z nich, którzy przechodzi do nokautu. W tym sezonie przegranych uczestników nie mogą podkradać inni trenerzy. Do nokautu przechodzi pięciu uczestników. Spośród nich trener wybiera czworo, którzy zaprezentują się przed widzami w odcinkach na żywo.

Nowe reguły gry budzą sporo kontrowersji. Widzowie nie są do nich przekonani, a według wielu opinii program stracił swoje walory i stał się nudny. Krytykowano również decyzje personalne Lanberry.



Bitwy w drużynie Marka Piekarczyka. Zmierzą się z przebojem Ryszarda Rynkowskiego

Co szykuje na bitwy Marek Piekarczyk? Trener znany jest ze swoim niepopularnych wyborów w talent show TVP, za co był wielokrotnie krytykowany. Na Facebooku można obejrzeć próbkę jednej z najnowszych bitew w "The Voice of Poland".



Z piosenką "Dziewczyny lubią brąz" Ryszarda Rynkowskiego zmierzy się trio w składzie: Michał Sołtan, Adrian Litewka i Daniel Grzybowski. Z krótkiego nagrania widać, że trener będzie bardzo zadowolony z tego, co usłyszy podczas występu.



Jeden z faworytów “The Voice of Poland" odpadnie z programu. Widzowie będą niezadowoleni!

Sam skład bitwy, która poznaliśmy przed emisją odcinka, świadczy o tym, że będziemy mieli do czynienia z mocno kontrowersyjną decyzją. We wspomnianym tercecie znaleźli się uczestnicy, którzy odwrócili cztery fotele - Michał Sołtan oraz Daniel Grzybowski - jeden z nich będzie musiał pożegnać się z programem.



Sołtan podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór The Doors "Light My Fire", a trenerzy stoczyli o niego zaciętą walkę. "Odwróciłem się jako pierwszy i wyczułem od razu, że jesteś wartościowym wokalistą i bardzo oryginalnym człowiekiem" - stwierdził Marek Piekarczyk.

41-letni Daniel Grzybowski to nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Przed trenerami wykonał utwór "Who Wants To Live Forever" Queen. "Wreszcie się ktoś nie będzie śpiewać ze mną w duecie. Nie będę musiał się schylać" - komentował Marek Piekarczyk. Panowie razem wykonali popularny utwór Led Zeppelin - "Whole Lotta Love".