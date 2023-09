Marek Piekarczyk stanął po stronie Lanberry. Co na to Justyna Steczkowska? [WIDEO]

Oprac.: Oliwia Kopcik Voice Of Poland

Dziś wieczorem startuje 14. edycja "The Voice of Poland". Już w pierwszym odcinku będziemy świadkami niezwykle zaskakującej sytuacji, do której dojdzie pomiędzy Justyną Steczkowską i Markiem Piekarczykiem, co już teraz możecie zobaczyć w przecieku.

Justyna Steczkowska jest jedną z trenerek "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP