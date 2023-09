Błysnął w "The Voice of Poland", w "Must Be The Music" przepadł. Co obiecał Łukasz Samburski?

Oprac.: Michał Boroń Voice Of Poland

Wszystkich trenerów przekonał do siebie Łukasz Samburski w "The Voice of Poland". Znany jako DJ Samba wokalista, konferansjer i DJ w 2016 r. próbował swoich sił w 11. edycji "Must Be The Music".

Łukasz Samburski w "The Voice of Poland" trafił do drużyny Barona i Tomsona /