Aleksander Milwiw-Baron razem z Tomsonem są od wielu sezonów ulubieńcami widzów w "The Voice of Poland" (obecnie trwa 14. edycja) oraz "The Voice Kids" (od samego początku, w sumie sześć sezonów, siódma edycja zostanie pokazana na początku 2024 r.).

Gitarzysta grupy Afromental pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego ojciec - Piotr Baron - to ceniony saksofonista jazzowy. Jego brat Adam Baron gra natomiast w Pink Freud.

Kim jest babcia Barona z "The Voice of Poland". Mieszka w domu opieki

Babcią znanego z TVP trenera i jurora jest natomiast Marlena Milwiw - aktorka teatralna i filmowa. Debiutowała na dużym ekranie w "Jak być kochaną" Wojciecha Hasa (1962). Grała m.in. w "Wyjściu awaryjnym", "Świecie według Kiepskich", "Pierwszej miłości" i "Życiu jak poker". W 2007 r. otrzymała Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Cztery lata później zakończyła swoją karierę.



Obecnie blisko 92-letnia (urodziny będzie obchodzić 22 września) kobieta mieszka w domu opieki w Skolimowie.

W sobotnim odcinku "The Voice of Poland" Justyna Steczkowska skomplementowała zdolności aktorskie Barona, doradzając mu, by zajął się swoim talentem w szkole aktorskiej. "Mam to w genach po mojej babci Marlenie, którą serdecznie pozdrawiam" - odparł muzyk Afromental.



"Mój stan zdrowia nie pozwala mi na granie. Kilkadziesiąt lat temu miałam założony rozrusznik. Wymieniali mi baterie, miałam go 20 lat bez problemów. Miałam coś takiego, z czego normalny człowiek nie wychodzi, mianowicie sepsę całego organizmu, która zaczęła się od elektrody rozrusznika tkwiącej w sercu. Nikt nie słyszał, żeby ktokolwiek z tego wyszedł. Dwie prace naukowe są na ten temat napisane. Chorowałam tak, że nie miałam szansy na przeżycie" - wspominała Marlena Milwiw w rozmowie z "Super Expressem".

"Do Skolimowa zostałam przewieziona prosto ze szpitala. To nie było tak, że podjęłam decyzję o przeprowadzce - zostałam tu przywieziona ze szpitala w stanie kompletnej nieprzytomności. Parę tygodni wracałam do żywych. Decyzję musiał podjąć mój syn, który potwornie to przeżył, ale nie było wyjścia. Długo trwało dochodzenie do siebie. Dobrze się poczułam dopiero wtedy, jak zamieszkałam w Skolimowie" - dodawała.