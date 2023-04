W sobotnim finale "The Voice Kids" pojawiło się dziewięciu uczestników, po trzech z drużyny każdego trenera. O legendarną statuetkę i 50 tysięcy złotych rywalizowali Kinga Kipigroch, Marcel Tułacz i Ania Laskowska z drużyny Tomsona i Barona, Pola Płowiak, Miłosz Zarzeka i Marysia Stachera z teamu Cleo oraz Leon Olek, Martyna Gąsak i Miłosz Skierski - podopieczni Dawida Kwiatkowskiego .

Do najlepszej trójki trenerzy wybrali Marcela Tułacza, Marysię Stacherę oraz Martynę Gąsak. W części pokazanej na żywo ogłoszono, że najwięcej głosów widzów zebrała ta ostatnia, która podbiła serca śpiewając "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé.

"Pomyślałam, że moja ciężka praca i miłość do muzyki zostały zauważone i docenione" - powiedziała po ogłoszeniu wyników Martyna Gąsak, która z emocji popłakała się na scenie i nie dała rady ponownie zaśpiewać.

Na oficjalnym profilu "The Voice Kids" na Instagramie zaroiło się od komentarzy. Martynie gratulacje złożyli tam m.in. Cleo ("Leć wysoko!"), Sandra Kubicka (partnerka Barona), Laura Bączkiewicz (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2022), Tatiana Kopala (finalistka czwartej edycji "The Voice Kids"), Norbert Wronka (półfinalista 13. edycji "The Voice of Poland" ) i Natalia Kawalec (finalistka trzeciej odsłony "The Voice Kids").

Zdaniem wielu komentujących błąd w programie popełnił Dawid Kwiatkowski, który do ścisłego finału zabrał Martynę Gąsak, pomijając Miłosza Skierskiego.

"Byli lepsi, dużo lepsi", "Zawiodłam się trochę", "Szkoda, że Miłosz nie wygrał", "Czy wy jesteście poważni?", "Ten finał to pomyłka", "Chyba najgorsza decyzja Dawida jaką podjął" - piszą rozczarowani fani Miłosza Skierskiego.

"Ryczę, czemu oni nie wzięli ciebie", "Mam załamkę", "Rozryczałam się bardzo" - to z kolei głosy z profilu Miłosza Skierskiego.



Wideo Miłosz Skierski - „River” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

W roli gości specjalnych w finale pojawili się Blanka (tegoroczna reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu), finalistka drugiej odsłony programu Carla Fernandes, najlepiej śpiewający uczestnik trzeciej edycji Marcin Maciejczak, znana na całym świecie zwyciężczyni czwartej odsłony "The Voice Kids" Sara James, zwycięzca poprzedniej edycji Mateusz Krzykała, okrzyknięty ulubionym uczestnikiem piątej odsłony "The Voice Kids" Marceli Józefowicz oraz jedna z najbardziej barwnych wokalistek młodego pokolenia - bryska.