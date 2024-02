W sobotę, 24 lutego, ruszyła nowa edycja "The Voice Kids". Trenerzy - Cleo, debiutująca w tej roli Natasza Urbańska oraz duet Tomson i Baron - szukają talentów wśród młodych wokalistów w wieku 8-14 lat.

"The Voice Kids": Miłosz Krysiak podbić serca trenerek

Jednym z uczestników, którego mogliśmy zobaczyć w pierwszym odcinku "The Voice Kids", był Miłosz Krysiak. "To wesoły uczeń szóstej klasy. Bardzo szybko przyswaja wiedzę, wiersze, teksty piosenek - ma świetną pamięć. Jest odważny, wrażliwy, uczuciowy, uczciwy i grzeczny. Lubi towarzystwo, gry i zabawy z rówieśnikami" - możemy przeczytać o 12-latku na stronie programu.

Reklama

Podczas Przesłuchań w ciemno wykonał utwór Marka Grechuty "Będziesz moją panią", czym, jak potem sam mówił, chciał podbić serca trenerek i innych kobiet w studiu. Ten zamiar się udał, bo swoje fotele odwróciły Natasza i Cleo.

Później młody wokalista zaczął zastanawiać się nad wyborem drużyny. "Zastanówmy się... która z pań jest ładniejsza" - myślał na głos. Wywód szybko przerwał mu duet Afro, mówiąc, by "nie szedł tą drogą". Na wypowiedź zwrócili uwagę także internauci. "To cwaniaczenie było niepotrzebne i bardzo popsuło jego wizerunek", "Pytanie do Pań nie na miejscu... Dobrze że Tomson i Baron przerwali dalszą jego wypowiedź" - pisali. Inni bronili go natomiast, że "to jeszcze dziecko" i że "teraz będzie wiedział, że takich pytań się nie zadaje".

Ostatecznie Miłosz wybrał drużynę Nataszy, która stwierdziła, że oprócz wokalu, będą pracować też nad manierami.