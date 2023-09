Na wakacjach w Chorwacji zaśpiewał na ulicy. Wokół nastolatka z Polski od razu zebrał się tłum

12-letni Filip Płażalski spędzał wakacje z rodziną w popularnej miejscowości turystycznej Szybenik na wybrzeżu Chorwacji. To stamtąd pochodzi nagranie opublikowane na jego kanale na YouTube.

Nastolatek zaśpiewał na ulicy miasteczka arię "O Sole Mio", a wokół niego szybko zebrał się tłum zaciekawionych przechodniów, którzy kręcili jego spontaniczny występ.

"Piękne, tak trzymaj, dalszych sukcesów", "Super, mamy się kim chwalić, to się chwalmy, brawo młody" - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Wideo Filip Płażalski Szybenik Chorwacja Ronaldo Polskiej Opery O sole mio 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

Filip Płażalski w "The Voice Kids" zachwycił trenerów

Dodajmy, że nastolatek z Drawska Pomorskiego jest dobrze znany polskim telewidzom. W tym roku pojawił się w szóstej edycji "The Voice Kids" . Podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewał utwór "When You Wish Upon A Star" Cliffa Edwardsa (nagrodzona Oscarem piosenka z filmu "Pinokio"), zaskakując wszystkich operowym głosem.

"Nie było tego jeszcze nigdy w żadnym 'The Voice Kids'. Klasykę mamy. Kurczę, w tym wieku! I to dobrą klasykę, nie taką udawaną" - zachwycał się Tomson.



Swoje fotele błyskawicznie odwrócili Tomson i Baron z grupy Afromental oraz Cleo . To właśnie do jej drużyny zdecydował się dołączyć Filip Płażalski, który poza śpiewaniem trenuje karate Kyokushin. Udział w show TVP zakończył na etapie Bitew.



Filip Płażalski dał się poznać w "Mam talent"

Dodajmy, że szersza publiczność mogła poznać Filipa w 2021 r. w "Mam talent" (zaśpiewał wtedy przebój "Time to Say Goodbye" ( posłuchaj! ), który wykonywali Andrea Bocelli i Sarah Brightman ).

"Jezu, ja się cała spociłam!" - komentowała występ Agnieszka Chylińska . "Życzę ci, aby spełniły się twoje marzenia, żebyś był szczęśliwy z tego powodu" - wtórowała Małgorzata Foremniak. Młody śpiewak usłyszał trzy razy "tak", ale ostatecznie nie znalazł się w gronie półfinalistów.