Matteo Bocelli przed Sylwestrową Mocą Przebojów. "Będziemy mieć dobry czas"

Sylwestrowa Moc Przebojów to prawdziwa uczta muzyczna, na którą cały rok czeka wielu widzów Polsatu. Wśród ogłoszonych gwiazd, które pojawią się na sylwestrowej scenie znaleźli się m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski oraz Lady Pank.

Jak co roku, nie zabraknie także zagranicznych gwiazd. Do Chorzowa przyjedzie również Matteo Bocelli. Z tej okazji nasza ekipa odwiedziła go w rodzinnej miejscowości Lajatico w Toskanii.



"Cieszę się, że mogę powitać was w moim Lajatico, mieście w Toskanii, skąd pochodzi cała nasza rodzina. To miejsce, które jest wyjątkowe i dla mnie, i dla mojego ojca, ponieważ przyjeżdżał tutaj jeszcze, jak był mały" - opowiedział. "Jestem wdzięczny mojemu ojcu za wszystkie wartości, które mi przekazał. O tym jest wyjątkowa piosenka, którą napisał Ed Sheeran [ -przyp. red.]. Ona naprawdę odzwierciedla moje dzieciństwo" - dodał.

"Najważniejsze w mojej muzyce to być autentycznym. (...) Osiem lat temu marzyłem o tym, żeby być tu, gdzie jestem" - podsumował i dodał: "Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry czas razem na sylwestrze Polsatu". Sprawdźcie, co jeszcze miał do powiedzenia!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: co już wiemy?

Oprócz ogłoszonych gwiazd znamy też prowadzących wydarzenia. Pierwszy duet to prowadząca program "Farma" Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz - prezenter i osobowość telewizyjna, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Drugą parę prowadzących stworzą energiczna Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet oraz Adam Zdrójkowski.

Organizatorzy zdradzili również, że podczas imprezy usłyszymy wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.