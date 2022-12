Sylwestrowe koncerty Polsatu co roku gromadzą przed telewizorami miliony widzów. "Sylwestrowa Moc Przebojów to jak zawsze wspaniałe, radosne wejście w Nowy Rok i huczne pożegnanie starego. W tym roku będzie to wyjątkowy koncert, bo zwieńczy obchody 30-lecia naszej stacji. Widzowie od lat spędzają z nami Sylwestra i zawsze mogą być pewni, że gwiazdy i przyjaciele Polsatu zapewnią im szampańską zabawę. Nie zawiedziemy ich i tym razem" - mówi dyrektor programowa Polsatu Nina Terentiew.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2022: kto zagra?

Jak co roku, podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpią wspaniali artyści. Na scenie pojawią się gwiazdy, które łączą pokolenia słuchaczy. Obok takich legend polskiej muzyki, jak Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak, staną przedstawiciele młodego pokolenia - Ralph Kaminski czy bryska.

"Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm, bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską, która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską, zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego. Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel, Grzegorz Hyży, Big Cyc i Lady Pank. Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej, którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka'" - zapowiada Nina Terentiew.

Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska.



Sylwester z Polsatem: muzyka i wiele więcej!

Oczywiście głównym punktem imprezy będzie sylwestrowy koncert z udziałem gwiazd, jednak to nie wszystko! Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów. Najlepsze wykonanie wyemitujemy w trakcie wieczoru, a wszystkie będzie można obejrzeć w naszych social mediach. Stawiamy na to, by być zawsze na łączach z Widzami, blisko naszej publiczności" - dodaje dyrektor programowa Polsatu.

Sylwester z Polsatem: jak dojechać do Parku Śląskiego?

Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie. To już po raz siódmy telewizja Polsat korzysta z gościnności województwa śląskiego! "Z nowymi nadziejami i w znakomitym towarzystwie przywitamy wspólnie Nowy Rok w Parku Śląskim. Sylwestrowa Moc Przebojów po raz kolejny rozgrzeje Śląskie, a muzyczne gwiazdy zadbają o fantastyczną oprawę sylwestrowej imprezy. Wspólnie z telewizją Polsat, która obchodzi w tym roku jubileusz trzydziestolecia działalności, zapraszam wszystkich do spędzenia tej wyjątkowej nocy na wspólnej zabawie w Parku Śląskim. Przywitajmy Nowy Rok w towarzystwie gwiazd muzyki, bawiąc się w rytm największych hitów" - zapowiadał Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Do Parku Śląskiego dojeżdżają zarówno autobusy, jak i tramwaje. Autobusy z Katowic, Bytomia, Gliwic lub Tarnowskich Gór linii 6, 820, 830, 840 dojeżdżają na przystanek "Park Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny", natomiast jadąc liniami o numerach 7, 23, 51, 109, 138, 238, 673, 674 z z Katowic, Rudy Śląskiej lub Zabrza, należy wysiąść na przystanku "Osiedle Tysiąclecia ZOO". Z Katowic, Chorzowa lub Bytomia kursują także linie tramwajowe o numerach 0, 6, 11, 19, 23, 33 - w tym przypadku dojeżdża się do przystanku "Park Śląski Wejście Główne".

Sylwestrowa Moc Przebojów: najlepsza zabawa za darmo!

W Sylwestrowej Mocy Przebojów można uczestniczyć na dwa sposoby. Impreza w Parku Śląskim jest otwarta dla każdego i - co najważniejsze - jest zupełnie darmowa. Druga opcja to umilenie sobie wieczoru dzięki transmisji telewizyjnej. Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia od 20:00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.

Sylwester z Polsatem 2022: pogoda w Chorzowie

Na sylwestrowy wieczór prognoza pogody zapowiada zachmurzenie, jednak temperatura nie będzie ujemna. Szczegółową prognozę na 31 grudnia i 1 stycznia w Chorzowie, możecie sprawdzić tutaj .