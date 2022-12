Scena stoi na Polach Marsowych przed stadionem na asfalcie, nie zostały uszkodzone żadne trawniki ani drzewa. Scena zbudowana jest z modułów konstrukcyjnych, które będzie można ponownie wykorzystać przy tworzeniu kolejnych scenografii.



Za kosmiczną scenografię odpowiada Michał Białousz, który współpracuje z Polsatem od wielu lat:

"Moje rozmyślania krążyły wokół czasu, podróży w czasie, wielkich prędkości. Stąd wziął się statek kosmiczny - może my się gdzieś wybieramy, a może ktoś przylatuje do nas? Lubię proste formy, bo forma im prostsza, tym łatwiej się z nią zaprzyjaźnić. Dynamicznie przetworzone koło to mój ulubiony motyw - figura, która stwarza wiele możliwości dla grafiki, świateł, multimediów, odpowiednio ujęta dobrze się fotografuje. Duża część prac jest już wykonana, konstrukcja stoi, pozostało wykańczanie i programowanie".

Kosmiczna scena i kosmiczne stroje prowadzących

Do wykonania elementów tej scenografii użyto prawie 8500 metrów bieżących stali. Wykorzystano także prawie 3000 metrów bieżących tkanin scenograficznych. Na oprawę wizualną sceny składa się ponad 500 m2 ekranów diodowych. Do oświetlenia użyto 1500 urządzeń oświetleniowych i 20 kilometrów kabli.

Równie kosmiczne są stroje prowadzących: Pauliny Sykut-Jeżyny, Krzysztofa Ibisza, Marceliny Zawadzkiej, Adama Zdrójkowskiego i Agnieszki Kołodziejskiej. Na planie intro do koncertu prowadzący zamiast w sylwestrowych cekinowych kreacjach pojawili się w strojach....kosmonautów!



"Stroje są odtwarzane 1:1 jak prawdziwy strój kosmonauty. Strój jest robiony na zamówienie, a na jego wykonanie trzeba czekać ok. 4 miesiące. Naszym prezenterom nie było łatwo, bo waga takiego kostiumu to około 7 kg! Trudno znaleźć taki kostium, ale jest w Polsce jedna firma, która dysponuje takim sprzętem... niełatwo się do nich dostać, ale czego się nie zrobi dla takiego projektu" - mówi Martyna Łach, stylistka.

Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" razem z Polsatem największe muzyczne gwiazdy powitają Nowy Rok. Będą to między innymi: Beata Kozidrak i Bajm, Doda, Cleo, Maryla Rodowicz, Ralph Kaminski, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Michał Wiśniewski, Lady Pank, LemON, Enej, bryska, Feel i Ania Dąbrowska.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.