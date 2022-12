Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyny, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.

"Był to czas intensywny, pełen podróży, ale upłynął też u mnie pod znakiem miłości. Dużo rzeczy się ustabilizowało. I na następny rok życzę sobie jeszcze więcej stabilizacji i jeszcze więcej miłości" - opowiada Marcelina Zawadzka w rozmowie z POLSAT.PL.

"Zabieramy was w piękną, muzyczną bajkę. Na scenie Dod a , Maryla Rodowicz , Beata Kozidrak, Ralph Kaminski, Dawid Kwiatkowski , wielu wspaniałych muzyków. Dawid Kwiatkowski w Nowy Rok ma urodziny, więc cieszę się, że możemy wszyscy na scenie kroić tort i o godzinie dwunastej wspólnie cieszyć się zarówno jego świętem, jak i przejściem w 2023 rok. I to jedna z kolejnych przyczyn, dla których fajnie jest być w rodzinie Polsatu" - dodaje prezenterka.

Marcelina Zawadzka: Zabieramy widzów Polsatu w piękną bajkę

"Jestem ciekawa, którą piosenkę zaśpiewa Doda, bo ma teraz dużo nowości oraz, jaki show pokaże, bo ona zawsze wjeżdża na scenę ze wszystkim, z czym się da. No i Maryla Rodowicz. Uwielbiam, jak ona się przebiera. Na trzydziestoleciu Polsatu miała piękną suknię - cielistą z czerwonymi kokardkami. Po prostu jest królową! Wychodzi chyba na to, że bardziej czekam na kobiety, ich kreacje i ich twórczość. Ale na pewno Ralph Kaminski też zaskoczy" - zdradza Marcelina Zawadzka.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

"A to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają Widzów. Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów. Najlepsze wykonanie wyemitujemy w trakcie wieczoru, a wszystkie będzie można obejrzeć w naszych social mediach. Stawiamy na to, by być zawsze na łączach z Widzami, blisko naszej publiczności" - dodaje dyrektor programowa Polsatu.

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .