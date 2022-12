Aria z "Traviaty" w wykonaniu jurorki "TTBZ"

Opera Giuseppe Verdiego "La Traviata" należy do kanonu muzyki poważnej. Skomponowana w 1853 roku ma libretto oparte na powieści "Dama kameliowa" Aleksandra Dumasa. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego dzieła jest duet "Libiamo ne' lieti calici", czyli "Więc pijmy na chwałę miłości". To właśnie ten fragment w wyjątkowym duecie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów .

Widzowie znają go już w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej z Krzysztofem Cugowskim z premierowego odcinka szesnastej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Teraz w towarzystwie słynnej śpiewaczki Lukas Jakobski - czytamy na stronie Polsat.pl.



Kim jest Małgorzata Walewska?

Małgorzata Walewska z wyróżnieniem skończyła Akademię Muzyczną w Warszawie. Jej wychowawcą była wybitna polska śpiewaczka operowa, Halina Słonicka. Jest również poliglotką - mówi biegle w pięciu językach, śpiewa łącznie w dwunastu.



Już w trakcie studiów zdobywała liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Jako 26-latka rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie. Kilka lat później związała się z Wiedeńską Operą Państwową.



Występowała na wielu scenach Europy i Stanów Zjednoczonych. Pokazała się m.in. w Madrycie, Lizbonie, Atenach, Helsinkach, San Francisco i Waszyngtonie.



W trakcie kariery występowała u boku takich artystów, jak: Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Simon Estes, Luis Lima, Thomas Hampson, Edita Gruberová czy Gary Guthman. W 1999 roku amerykański tygodnik "Time" zaliczył ją do grona dziesięciu najsławniejszych Polaków, jako "jedna z gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie".



Dziewięć lat później została nagrodzona "Perłą Honorową" za propagowanie kultury polskiej na świecie. W 2016 została odznaczona Złotym Medalem Zasłużonym Kulturze Gloria Artis.



Od 2015 pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który odbywa się w Nowym Sączu.

Od początku istnienia programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czyli od 2014 roku, zasiada w jury.



Prywatnie przez wiele lat była związana z polskim muzykiem i producentem muzycznym Piotrem Kokosińskim. Owocem ich związku jest córka, Alicja Kokosińsk.

Lukas Jakobski: Co wiemy o artyście?

Lukas urodził się w Koszalinie. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Royal College of Music w Londynie. Występował na wielu innych znaczących scenach operowych Europy, między innymi: Classical Opera, Glyndebourne On Tour, Grange Park Opera, Irish National Opera, Opéra de Lyon, Holenderska Opera Narodowa, Nederlandse Reisopera, Palau de les Arts Reina Sofía, Theater an der Wien oraz Teatr Wielki - Opera Narodowa.

