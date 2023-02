Najciekawsze zagraniczne single stycznia. Od popu do klasycznej. Od Rity Ory do Glena Matlocka

Gorillaz - "Silent Running"

Zespół Damona Albarna nowy rok przywitał singlem "Silent Running" z gościnnym udziałem Adeleye Omatayo. To pierwsza zapowiedź nowego albumu Gorillaz - "Cracker Island". Numer powstał we współpracy z z ośmiokrotnie nagrodzonym Grammy producentem, multiinstrumentalistą, autorem tekstów, niezrównanym Gregiem Kurstinem. Nagrano go w jego studiu w Los Angeles w zeszłym roku.

"Podczas tych wczesnych sesji ukształtowało się oparte na syntezatorach brzmienie z lat 80., które ostatecznie nadało ton całemu albumowi. "To ten rodzaj hipnotyzującego, marzycielskiego stanu, w którym się znajdujesz, gdy po prostu podążasz za jakimś pociągiem myśli" - wyjaśnił Albarn.



Thomas Bangalter - "L'Accouchement"

Thomas Bangalter uchodzi za wirtuoza muzyki elektronicznej. Jednak w 2021 r. zdecydował się na pierwszą poważną przygodę z muzyką klasyczną. Twórca przedstawienia baletowego "Mythologies", Angelin Preljocaj, zamówił u niego muzykę do tego spektaklu. Sztuka miała premierę na deskach opery w Bordeaux w lipcu 2022 roku.



Ścieżka dźwiękowa z tego spektaklu została przez Bangaltera przetworzona na składający się z 23 utworów album. Płyta nosi taki samym tytuł, jak przedstawienie. Krążek trafi do sprzedaży 7 kwietnia. Jego pierwsza zapowiedź to utwór "L’Accouchement". Kompozycja powstała we współpracy z Orchestre National Bordeaux Aquitaine pod batutą Romaina Dumasa.



Coi Leray - "Players" (Jersey Club Remix)

Coi Leray ( zobacz! ) w ostatnich tygodniach została okrzyknięta królową TikToka. Wszystko za sprawą hitu "Players". Utwór w ciągu dwóch tygodni od premiery osiągnął 3 miliony odtworzeń.



Równie wielkim, o ile nie większym zainteresowaniem, cieszy się nowa wersja singla, stworzona razem z DJ Smallz 732 i DJ Saige. "Jersey Club Remix", liczy już prawie 4 miliardy wyświetleń i ponad 1,6 miliona kreacji na TikToku.



Kim Petras - "Brrr"

Znana z przeboju "Unholy" z Samem Smithem Kim Petras w drugiej połowie stycznia zaprezentowała nowy singel pt. "Brrr". Piosenka opowiada o świadomości swoich pragnień i znalezieniu osoby, która nie jest onieśmielona jej blaskiem. Produkcją utworu zajął się ILYA - wcześniej pracował z Petras nad przebojem "Unholy" oraz soundtrackiem do "Aniołków Charliego".

Rita Ora - "You Only Love Me"

"You Only Love Me" to nowy, długo wyczekiwany przez fanów numer Rity Ory. Inspiracją do powstania piosenki były osobiste doświadczenia 32-letniej Rity Ory, typowe na początku każdej romantycznej relacji: poczucie lęku przed czymś nowym w konfrontacji ze swoimi potrzebami. Pełną pasji i miłości kompozycję otwiera nagranie głosowe znanego reżysera, a prywatnie męża wokalistki, Taiki Waititiego.

"Nie tylko w 'You Only Love Me' ale i na całym nowym albumie chciałam uchwycić ten moment, gdy otworzyłam się na miłość i rozpoczęłam nowy etap w życiu. Odpuszczanie i żegnanie przeszłości to osobisty, długi proces, ale niezbędny by zrobić miejsce na nowe. Miałam potrzebę, by za pomocą muzyki, udokumentować tę niełatwą podróż. Droga nie była prosta, ale jestem po tym wszystkim o wiele silniejsza i mam w sobie pokłady miłości, o które się nie podejrzewałam" - tłumaczy Rita Ora.



Glen Matlock - "Head On a Stick"

"Head On a Stick" to pierwszy singel z solowego albumu Glena Matlocka, znanego m.in. z Sex Pistols. Płyta nagrywana była przez 18 miesięcy z grupą doświadczonych muzyków.

Matlock sam singel nazwał "wezwaniem do broni" oraz "sygnałem alarmowym i pierwotnym krzykiem otwierającym oczy". Napisał go natomiast "zirytowany przewidywalnym, ale ostatecznie bezsensownym politycznym skrętem na prawo, który miał miejsce na Zachodzie w ciągu ostatnich kilku lat".