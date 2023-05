Oskar Cyms będzie jedną z gwiazd ruszającego właśnie Polsat SuperHit Festiwalu. Chociaż wokalista debiutował w 2022 roku, teraz wystąpi podczas legendarnego już festiwalu obok takich gwiazd polskiej sceny jak Maryla Rodowicz, Alicja Majewska czy Beata Kozidrak. Co piosenkarz wie o tym wydarzeniu?

"Szczerze powiedziawszy to wiem tylko tyle, że jest to jeden z największych muzycznych festiwali telewizyjnych w Polsce i bardzo się cieszę, że będę mógł zadebiutować w takim formacie" - przyznaje Oskar Cyms.

Jak się czuje z faktem, że stanie na tej samej scenie co legendarni wykonawcy?

"Jak usłyszałem, że 'Małgośka' Maryli Rodowicz obchodzi w tym roku 50-lecie, to trochę zaniemówiłem. Mam nadzieję, że kiedyś też doczekam swojego jubileuszu. Będę na to pracował, żeby tak się stało, ale jest to dla mnie ogromne wyróżnienie móc pojawić się na takim festiwalu, koło takich legendarnych nazwisk polskiej sceny muzycznej" - przyznaje.

Oskar był niewiarygodnym objawieniem zakończonej niedawno edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 21-latek wygrał aż 3 odcinki, co uczyniło go naturalnym faworytem do zwycięstwa. Udział w programie był dla niego wyzwaniem?

"Nie wiedziałem do końca z czym będę się mierzył w tym programie i pierwszy odcinek to było takie zderzenie z górą lodową. Potem podszedłem do tego troszkę od innej strony i włożyłem w to naprawdę dużo serducha i pracy. Było to bardzo duże wyzwanie, ale ja lubię wyzwania, bo to one najwięcej uczą. Ten program uświadomił mi wiele rzeczy, o których nie miałem pojęcia" - mówi.

Korzystając z okazji, zapytaliśmy młodego muzyka o jego najbliższe plany. Kiedy możemy spodziewać się jego płyty?

"Płyta pojawi się już jesienią tego roku. Pracuję intensywnie nad tą płytą, jutro lecę do studia nagrywać kolejne kawałki, żeby już ten projekt zamknąć, a płyta mogła iść do tłoczenia. Będzie płyta, będą kolejne single i koncerty. Zacząłem grać pierwsze koncerty w życiu, także bardzo się cieszę, że to wszystko się tak płynnie rozwija" - tłumaczy Oskar Cyms.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oskar Cyms o występie podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 INTERIA.PL

Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie po raz 20.! Kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

Trzeci dzień festiwalu to już tradycyjnie czas na odrobinę humoru i satyry w postaci Sopockiego Hitu Kabaretowego. Scenę podbiją znani i uwielbiani przez publiczność satyrycy, którzy poprzez swoje skecze poruszą aktualne tematy i zagadnienia społeczne. Premierowe i najśmieszniejsze numery zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów oraz Kabaret K2. Nie zabraknie również Marcin Daniec oraz Jerzego Kryszaka, którzy są związani z Polsatem od początku. Z pewnością wieczór ten dostarczy mnóstwo śmiechu i rozrywki, a "prześmiewcy rzeczywistości" podtrzymają wysoki standard Sopockiego Hitu Kabaretowego.

