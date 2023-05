Grupę IRA ( posłuchaj! ) założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz . Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski , basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

Lata 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira".

Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

We wrześniu 1996 r. z zespołu odszedł Kuba Płucisz, a kilka miesięcy zawieszono działalność radomskiej formacji.

- Nie zawsze się w zespole zgadzaliśmy, czasami pojawiają się konflikty... Próbowaliśmy rozmawiać, ale nie dogadaliśmy się. To są ludzkie sprawy. Dzisiaj to są rzeczy nieistotne - mówił Interii po latach Kuba Płucisz, który na długi czas przeniósł się do Holandii, gdzie mieszkał i pracował.



Do reaktywacji zespołu Ira doszło w 2001 r. Obecnie grupę tworzą: Gadowski, Sujka, Owczarek i dwaj gitarzyści: Piotr Konca (od 2005) i Sebastian Piekarek (2003-2005 i ponownie od 2015 r.). Dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Jutro" (2021).

Podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie grupa świętowała jubileusz 35-lecia. Z tej okazji specjalną nagrodę Arturowi Gadowskiemu wręczył Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii. "Inteligentna rockowa arystokracja" - rozwinął skrót nazwy Krzysztof Ibisz, jeden z prowadzących koncertu.



W Operze Leśnej rockowa formacja na koniec przypomniała swoje przeboje "Ona jest ze snu" i "Nadzieja".