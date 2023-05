Dawid Kwiatkowski to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Na scenie jest już od 10 lat. W międzyczasie wydał siedem albumów studyjnych oraz wylansował takie przeboje jak: "Bez ciebie", "Proste", "Nieważne", "Bratnie dusze" oraz "Idziesz ze mną". Swój jubileusz będzie świętował podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie.

- 10-lecie mojej pracy artystycznej, jubileusz na scenie w Sopocie... No żyć nie umierać, lepiej być nie może. Zapraszam serdecznie - stwierdził w rozmowie z Interią i zapowiedział niespodzianki na scenie.

Zapytany o to, czy dekada jego kariery szybko mu minęła, wokalista wprost przyznał, że nie zdawał sobie sprawy, że to już 10 lat. - Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało. To jest przerażające - stwierdził.

W kwietniu Dawid Kwiatkowski zaprezentował nowy utwór "Cafe De Paris", do którego zrealizowano teledysk w stolicy Francji. Wokalista przyznał, że Paryż ma w jego sercu szczególne miejsce.



Dawid Kwiatkowski o Paryżu. "Wyjeżdżam tam, kiedy tylko mogę"

- Spędziłem tam sporo czas w dzieciństwie, z racji, że mój brat mieszka tam od lat 20, no i byłem tam wiele, wiele razy. Próbowałem ostatnio policzyć i nie dało się. Myślę, że było to jakieś 30-40 razy, tylko w tym jednym mieście. I tak naprawdę dużo Francji nie zwiedziłem, zawsze zatrzymywałem się w Paryżu. Do końca nie jestem w stanie opisać, dlaczego to miasto tak na mnie działa, bo działa na mnie wspaniale i za każdym razem, gdy tam jestem, czuję się fenomenalnie. Gdy czuje się przytłoczony tutaj w Polsce, mam dużo pracy, kiedy jestem zmęczony, to gdy mam tylko chwilę, uciekam do Paryża i tam się resetuję. Stwierdziłem, że po 10 latach warto o tym pośpiewać - stwierdził Kwiatkowski.

Zapytany natomiast, czy w przyszłości zamieni na stałe Warszawę na Paryż, wokalista przyznał, że nie jest w stanie złożyć takiej deklaracji.

- Na pewno polskie zimy chciałbym przekoczować gdzieś indziej. Jestem dużym miłośnikiem słońca, ale sam Paryż ma klimat ma podobny do polskiego. Czy naprawdę tam ucieknę? Nie mam pojęcia - dodał.

Kwiatkowski pracuje również nad nowym albumem. Na razie jednak jego szczegóły pozostają tajemnicą.

- Cała płyta nie będzie brzmiała tak jak "Cafe De Paris". Kiedy ona wyjdzie, to nie mam jeszcze pojęcia. Na pewno będzie różnorodna, więc chyba nie mógłbym powiedzieć, że będzie w takim samym klimacie co singel. Nie zabraknie podobnych utworów, ale całość będzie różnorodna - stwierdził.



Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski, 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak, Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".