W dniach 26-28 maja w Operze Leśnej w Sopocie trwa wyjątkowa, jubileuszowa edycja Polsat SuperHit Festiwal 2023 . Impreza w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych.

Ponadto, swoje jubileusze świętują: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

W roli prowadzących pojawili się Krzysztof Ibisz i Maciej Rock oraz Karolina Gilon i Paulina Sykut-Jeżyna.

To właśnie Golec uOrkiestra rozpoczęła sobotni koncert wiązanką swoich przebojów ("Crazy is my life", "Lornetka" i "Dzieje się"). W utworach "Górą ty" i "Ściernisco" zespół wsparł Gromee. Z okazji swojego jubileuszu bracia Golec odebrali z rąk Niny Terentiew specjalną statuetkę.