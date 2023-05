Polsat SuperHit Festiwal słynie z jubileuszy. Fani wydarzenia mogą być w tym roku szczególnie podekscytowani, ponieważ festiwal będzie świętował razem z artystami. Już od 20 lat możemy się bawić w rytm największych hitów gwiazd polskiej muzyki. Kogo będziemy mieli szansę sobaczyć i posłuchać w tym roku?

Program Polsat SuperHit Festiwal 2023. Kto wystąpi?

Polsat SuperHit Festiwal będzie trwał przez trzy dni. Rozpocznie się już 26 maja. Pierwszego dnia na scenie będziemy mogli zobaczyć największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wystąpią przedstawiciele młodego pokolenia — Julia Wieniawa, Maciej Musiałowski, czy Sara James. Podczas koncertu "Platynowego" będziemy mogli także zobaczyć Agnieszkę Chylińską, Tribbsa czy Dodę. Na scenie swój jubileusz będą tego dnia świętować Dawid Kwiatkowski, zespół Bajm oraz zespół Mazowsze.

Reklama

Drugiego dnia widzów czeka jeszcze więcej muzycznych przyjemności. Na scenie sobaczymy Edytę Górniak, T. Love, Ørganka, Kayah, Lemon, Alicję Majewską, Pawła Domagałę, Michała Szpaka, Marylę Rodowicz i Kamila Bednarka. 25 lat na scenie będzie świętować zespół Golec uOrkiestra. Jubileusz celebrować także będzie zespół Ira i Maciej Maleńczuk.

Trzeci dzień upłynie pod znakiem kabaretów. Widzów zabawiać będą Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec i Jerzy Kryszak.

Festiwal w tym roku po raz pierwszy będzie miała szansę poprowadzić Doda. Wśród prowadzących będziemy mogli także zobaczyć Marcelinę Zawadzką, Macieja Dowbora oraz Macieja Rocka. W sobotę wydarzenie poprowadzi Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz oraz Maciej Rock.

Zdjęcie W tym roku jako prowadząca zadebiutuje Doda / East News

Gdzie można obejrzeć Polsat SuperHit Festiwal 2023?

Transmisję z festiwalu będzie można obejrzeć na kanale Polsat od piątku do niedzieli. Każdego dnia występu rozpoczynają się o godzinie 20:00.

Wydarzenie odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie. Uczestnicy wydarzenia na żywo mogą tam bez problemu dojechać za pomocą komunikacji miejskiej — autobusu lub szybkiej kolei miejskiej. Wygodnie dostaniemy się tam także za pomocą auta.

Polsat SuperHit Festiwal. Jaka pogoda zastanie widzów?

Opera Leśna w Sopocie to zadaszony amfiteatr na wolnym powietrzu. Pomimo że opady deszczu nie grożą uczestnikom festiwalu, warto wcześniej sprawdzić pogodę, aby nie zmarznąć. W końcu temperatury w nadmorskich miejscowość nie zawsze rozpieszczają.

Piątek, czyli pierwszy dzień festiwalowy będzie najchłodniejszy. W dzień termometry pokażą 16 st. C. Jednak po godzinie 20:00 temperatura zacznie spadać. Wieczorem może osiągnąć wartość od 9 do 12 st. C.

Na szczęście kolejne dni będą cieplejsze. W sobotę w dzień będzie świeciło słońce, a temperatura utrzyma się na poziomie 17-18 st. C. Po godzinie 20:00 będzie utrzymywała się na poziomie 12-14 st. C.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem. Po południu temperatura wzrośnie do 20 st. C. i utrzyma się na tym poziomie przez dłuższy czas. O godzinie 20:00 będzie wynosiła ok. 16 st. C. W nocy może spaść do 13 st. C. Jeśli zamierzamy bawić się przez cały wieczór, warto uzbroić się w cieplejszą odzież.

***

Więcej newsów o gwiazdach i muzycznych wydarzeniach, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętsze wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku Interia Muzyka

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak o występie podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 INTERIA.PL

Zobacz także:

Nina Terentiew zachwyca się talentem Michała Szpaka. "Leci czasem za wysoko i za daleko, ale ma prawo"

Doda o trasie koncertowej i niebezpiecznych pasjach Darka. Zabroni mu?