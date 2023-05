Przez trzy dni fani najlepszej rozrywki, muzyki i humoru bawili się podczas koncertów - Platynowego, "20 lat festiwali w Sopocie" i "Sopockiego Hitu Kabaretowego". Nie zabrakło jubileuszy - świętowali z nami Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", Beata i Bajm, Dawid Kwiatkowski, Maciek Maleńczuk i IRA. Alicja Majewska odebrała nagrodę Bursztynowego Słowika. Usłyszeliśmy największe radiowe hity m.in. Julii Wieniawy i Macieja Musiałowskiego, bryskiej, Smolastego, Kaśki Sochackiej. Doda wystąpiła w podwójnej roli - artystki i prowadzącej. Edyta Górniak wywołała łzy wzruszenia niesamowitym wykonaniem przeboju Lionela Richie, Maryla Rodowicz wraz z szalejącą sopocką publicznością świętowała pięćdziesiątkę "Małgośki".

Pierwszy dzień Polsat SuperHit Festiwal 2023

Piątkowy wieczór spędziło z Polsatem prawie 3,2 milionów widzów! Pierwszego dnia koncerty uzyskały udziały w rynku 16,3% w grupie 16-59 oraz

15,5% w grupie 4+.

Tanecznym krokiem 20. festiwal Polsatu w Sopocie otworzył zespół Mazowsze, który świętował na scenie swoje 75-lecie. Nagrodę, specjalnie zaprojektowaną monetę ze szlachetnego kruszcu, wręczyła prezes Mennicy Polskiej, Katarzyna Budnicka. "Zostaliście określeni perłą w koronie Rzeczpospolitej" - mówiła. "Chcemy być z wami dalsze 75 lat" - zapewnił publiczność Jacek Boniecki, Dyrektor Mazowsza.

Jubileusz Dawida Kwiatkowskiego rozpalił publiczność. Artysta udowodnił, że nie jest już tylko idolem nastolatek, jego piosenki śpiewały na widowni wszystkie pokolenia fanów. "Nie miałem nic, nie miałem kasy, nie miałem znajomości, ale miałem wiele marzenia i naprawdę każdy z was może osiągnąć wszystko" - mówił. Za swój sukces dziękował obecnym na widowni rodzicom oraz wzruszonym do łez fanom. "Przez cały swój jubileusz ryczę" - mówił poruszony wokalista. Jeden z utworów "Na zawsze" wykonał razem ze swoim bratem Michałem. Za swoje 10-letnie dokonania Dawid otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Telewizji Polsat, Stanisława Janowskiego, statuetkę specjalnie zaprojektowaną przez artystę Marka Stankiewicza z okazji 20-lecia festiwali.

Od niemal pół wieku trwa muzyczna podróż zespołu Bajm. W piątek zespół świętował w Operze Leśnej swoje 45-lecie. Beata Kozidrak zaśpiewała między innymi "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Białą armię". Za swoje dokonania grupa została uhonorowana również jubileuszową statuetką, którą Beata Kozidrak

i Andrzej Pietras odebrali z rąk Tribbsa. "Wiedziałam zawsze, że chcę i będę śpiewać. Nie wiedziałam tylko, że ta cudowna podróż muzyczna potrwa tyle lat. Ale wiem jedno, że to była i jest cały czas wspaniała przygoda dzięki wam, dzięki moim fanom" - mówiła Beata.

Jak zawsze wielki show zrobiła Doda. Tym razem postanowiła zaśpiewać prosto z... księżyca - na którym zawisła kilka metrów nad sceną. Bombę energii na scenie zdetonowała Agnieszka Chylińska wykonując piosenki z najnowszego albumu "Never Ending Sorry", czyli "Drań", "Jest nas więcej" i "Kiedyś do ciebie wrócę". Tribbs brawurowo wykonał hit "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka. Śpiewał z nim cały amfiteatr. Swoje największe hity zaśpiewali też Smolasty, Daria, bryska, C-BooL, Ignacy, B.R.O. i Oskar Cyms.

Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal 2023

W sobotę z Polsatem bawiło się ponad 3,3 milionów widzów, co dało ponad 15% udziału w rynku w obu grupach 16-59 i 15,9% w 4+.

Koncert "20 lat festiwali Polsatu w Sopocie" rozpoczął mix przebojów w dyskotekowej aranżacji przygotowanej przez DJ-a Gromee wykonany przez muzyków Golec uOrkiestry, którzy obchodzili na scenie swoje 25-lecie. Z rąk Dyrektor Artystycznej festiwalu Niny Terentiew odebrali jubileuszową statuetkę. "To co mnie w nich zachwyca, to to, że kochają folklor górali z Żywca. I nie znam drugiej takiej muzycznej wspaniałej wielopokoleniowej rodziny (...). Wszyscy się kochają, wszyscy się wspierają i wszyscy pracowali na sukces chłopaków" - mówiła. Publiczność uhonorowała ich osiągnięcia gromkim "Sto lat"!

"Sto lat" usłyszała również niepowtarzalna Alicja Majewska, która 30 maja obchodzi urodziny. Artystka dała wspaniały koncert, a akompaniował jej oczywiście Włodzimierz Korcz. Z rąk Prezydenta Sopotu otrzymała Bursztynowego Słowika. "Kiedy w 1976 roku brałam udział w konkursie sopockiego festiwalu i nie otrzymałam żadnej nagrody, wpadłam w rozpacz (...) Ale wystarczyło postawić na właściwego kompozytora, robić swoje i po niespełna 50 latach mam tego przepięknego wymarzonego słowika w garści" - mówiła Alicja Majewska.

"Małgośka" Maryli Rodowicz ma już 50 lat! Królowa polskiej estrady opowiedziała historię narodzin przeboju, napisanego przez Agnieszkę Osiecką. "Piosenka powstała na serwetce w kawiarni w Grand Hotelu" - zdradziła Maryla Rodowicz. Edward Miszczak Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Członek Zarządu Telewizji Polsat uhonorował Marylę festiwalową statuetką.

40 lat muzycznej kariery świętował także Maciej Maleńczuk. "Nie róbcie ze mnie brontozaura" - zastrzegł, a jedną z piosenek, nawiązując do swojej przeszłości zadedykował "tym, którzy siedzieli, siedzą i będą siedzieć". Nagrodę - statuetkę - odebrał z rąk Roberta Górskiego. "Ta nagroda jest dla ciebie i obyś nie osiadł na laurach, a na pewno nie na tym laurze, bo szkoda spodni. Nie szalej po koncertach, abyś miał więcej siły na szaleństwa po koncercie" - mówił kabareciarz. Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny Interii, za 35 lat muzycznej działalności uhonorował statuetką zespół IRA, a Kamil Bednarek został nagrodzony festiwalowym trofeum za 15 lat na scenie.

Niezwykle wzruszającym momentem było wręczenie nagrody specjalnej pani Ninie Terentiew. "Proszę Państwa, jest taka osoba, dzięki której spotykamy się w Operze Leśnej. Jest taka osoba, do której wielu artystów, także tych występujących na tej scenie, mówi 'Mamo', bo jest autorką ich wielkiego sukcesu i kariery. Tą niezwykłą osobą jest Nina Terentiew" - mówili wręczający nagrodę Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. "Bardzo dziękuję pani Prezydentce i panu Prezydentowi za tę nagrodę, której się nie spodziewałam. Oczywiście będę nadal kochała Sopot, jedyną w swoim rodzaju sopocką publiczność i zachwycający amfiteatr - ale przede wszystkim zawsze będę kochała artystów" - zapewniła Nina Terentiew.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - dzień drugi. Gwiazdy na scenie 1 / 16 Alicja Majewska Źródło: PAP Autor: Marcin Gadomski

Edyta Górniak wystąpiła w niecodziennym repertuarze. Zaśpiewała hity "Hello" Lionela Richie i "I Will Survive" Glorii Gaynor. Michał Szpak w zupełnie nowej, porywającej aranżacji i jak zawsze ekscentrycznej stylizacji zaśpiewał wielki hit Kory "Raz, dwa", a także utwór Violetty Villas - "Mechaniczna Lalka". Muniek Staszczyk z T. Love swój pierwszy utwór "Nie, nie, nie" zadedykował "ukraińskim żołnierzom, którzy walczą za naszą wolność za wschodnią granicą", zaś drugi wykonał wraz z Ørgankiem, który wystąpił po raz pierwszy na sopockiej scenie. Ørganek zadbał o kolejne mocne rockowe akcenty muzyczne, grając "Wiosnę" i "Głupi ja". Kayah i Igor Herbut przedstawili piosenkę Seweryna Krajewskiego "Uciekaj moje serce", Paweł Domagała zaśpiewał między innymi swój najnowszy utwór "Rafi", promujący serial o tym samym tytule. Michał Wiśniewski, idąc po schodach amfiteatru, zaśpiewał wraz z całą publicznością swój największy przebój "A wszystko to bo Ciebie kocham". Zobaczyliśmy także występy charyzmatycznej Kaśki Sochackiej i objawienie ostatnich miesięcy - Janna.

Trzeci dzień Polsat SuperHit Festiwal 2023

Ponad 4,4 miliona widzów w niedzielny wieczór wybrało Polsat! Udziały stacji w trakcie show wyniosły aż 21,6% w grupach 16-59 i 21,3% w 4+.

Sopocki Hit Kabaretowy jak zawsze kończył trzydniową imprezę. Na specjalną uwagę zasługuje występ Jerzego Kryszaka, który nie opuścił ani jednego sopockiego festiwalu Polsatu. Jego tekst "Szczęśliwej Polski już czas" do melodii utworu Ryszarda Rynkowskiego o podobnym tytule wywołał na widowni ogromne poruszenie. Zabłysły setki świateł, a wykonanie uhonorowała burza oklasków. Za swój wkład w sopockie wieczory kabaretowe Jerzy Kryszak otrzymał nagrodę z rąk Marcina Wójcika z Ani Mru Mru. Wśród wykonawców, którzy zaprezentowali się w Sopockim Hicie Kabaretowym znaleźli się także Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Marcin Daniec, Kabaret K2, Zdolni i Skromni oraz Kabaret Chyba.