29. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Na otwarcie festiwalu tradycyjnie zagwizdał Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji Żary, który towarzyszy imprezie od samego początku. W programie nie zabrakło też pol'and'rockowego przyrzeczenia, które za Jurkiem Owsiakiem przed sceną powtórzyło tysiące uczestników: "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'n'roll, rock'n'roll, rock'roll!".

LIVE! Dzień 1, koncerty z Dużej Sceny #polandrock2023

"Ludzkość spaceruje, chodzi, zwiedza. Z góry widać, jak to wszystko wygląda, że jest wypełnione pole. Jest mnóstwo dzieciaków, a to oznacza, że rodzice czują się tutaj bezpiecznie" - mówił Jurek Owsiak na konferencji na godzinę przed rozpoczęciem festiwalu.

"Ta ziemia zadrży" - dodał, mówiąc o mocy drzemiącej w nowym nagłośnieniu przygotowanym na imprezę.

Pol'and'Rock Festival 2023: Pierwsze zdjęcia uczestników - Zobacz zdjęcia z otwarcia Pol'and'Rock Festival 2023!

Na konferencji wielokrotnie podkreślał, że festiwal jest tworzony przez Fundację WOŚP we współpracy z m.in. uczestnikami, patronami, sponsorami czy organizacjami pozarządowymi. "Będę apelował, żeby iść do wyborów" - mówił, licząc na zmianę władzy jesienią.



"O jak dobrze cię widzieć" - zaśpiewał ze sceny Owsiak fragment woodstockowego przeboju zaprzyjaźnionej grupy Tabu, a "o jak dobrze cię słyszeć" odpowiedziało mu tysiące gardeł.



Jurek Owsiak na konferencji przed rozpoczęciem Pol'and'Rock Festival 2023: "Ta ziemia zadrży"

Koncerty na Dużej Scenie rozpoczęła grupa The Rumjacks . Grająca celtyckiego punk rocka formacja z Australii jest dobrze znana festiwalowiczom - była już jedną z gwiazd Przystanku Woodstock 2016 (jeszcze w Kostrzynie nad Odrą). Największą popularnością cieszy się utwór "Irish Pub Song" (ponad 86 mln odsłon). Od 2020 r. za mikrofonem stoi Mike Rivkees, który zastąpił usuniętego z grupy Frankie McLaughlina. Już z nowym frontmanem formacja wypuściła nowy album "Hestia" (2021) i EP-kę "Brass for Gold" (2022). Dodajmy, że formacja ma w dorobku m.in. utwór "Zielona Góra".

Pol'and'Rock Festival 2023 oficjalnie otwarty! Festiwalowicze przybywają na miejsce - Pierwsi festiwalowicze są już na miejscu Pol'and'Rock Festival 2023

Pol'and'Rock Festival 2023: Jaka będzie pogoda?

Po ostatnich opadach sporo festiwalowiczów z niepokojem spogląda w niebo. "W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Opady podczas burz o natężeniu umiarkowanym lub silnym" - zapowiadają organizatorzy.

Ciemne chmury nad Pol'and'Rock Festival 2023

Najwięcej przelotnych opadów przewidywane jest w czwartek, pierwszego dnia festiwalu. Maksymalna temperatura to 21 stopni, w nocy może spaść do 11 stopni.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks, ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Tak było na Pol'and'Rock Festival 2022 w Czaplinku!

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Pol'and'Rock Festival 2023 - program pierwszego dnia:

Duża Scena:

15:00 - oficjalne otwarcie

15:10-16:10 - The Rumjacks

16:30-17:30 - Get The Shot

17:50-19:00 - Lady Pank

19:20-20:30 - Napalm Death

20:50-22:00 - Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra

22:20-23:30 - Bullet for My Valentine

23:50-1:00 - Zalewski

1:20-2:30 - Apollo 440

Mała Scena:

17:40-18:30 - Etna Kontrabande

18:50-19:40 - Włochaty

20:00-21:00 - Jagoda Kret

21:20-22:20 - Marek Dyjak

22:40-23:40 - Proletaryat

00:00-1:00 - Doctor Victor.

Michał Boroń, Oliwia Kopcik, Czaplinek-Broczyno