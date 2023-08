Przed nami ostatni dzień 29. edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Dla wielu uczestników najważniejsze komunikaty dotyczą pogody, która potrafiła mocno pomieszać szyki w poprzednich dniach - pojawiają się też alerty o nadchodzących burzach. "W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu mogą pojawić się przelotne deszcze, dlatego idąc na koncerty pamiętajcie o kurtkach przeciwdeszczowych (nie rekomendujemy parasoli - nie zasłaniajmy innym widoku na scenę). Temperatura maksymalna 20-22 stopnie" - czytamy.

"Pojawiają się prognozy dużych opadów deszczu i wiatru. Jesteśmy przygotowani z wszystkimi służbami, będziemy informować wszystkich na bieżąco" - deklaruje zachrypnięty Jurek Owsiak.

"Głos wrócił, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go znów stracić" - śmiał się głównodowodzący Pol'and'Rock.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ostatniej konferencji prasowej wskazywał na dwa wyjątkowe koncerty z drugiego dnia: LemON i Brodki. "To zupełnie nowa jakość polskiej muzyki, artyści specjalnie przygotowują się na te koncerty. Owsiak dodał też, że nie liczą ile ludzi przyjechało na festiwal, choć sam mówił o "kilkuset tysiącach" i o tym, że w zeszłym roku było dużo mniej osób.



Drugi dzień na Dużej Scenie kończyli m.in. LemON (mocny kandydat do Złotego Bączka za rok, róbcie screeny), rockowa grupa Royal Republic (pełne zawodowstwo, takie granie zawsze miało tutaj wzięcie), Brodka w mrocznej wersji z obsypanej nagrodami płyty "Sadza" (towarzyszył jej związany przede wszystkim z hiphopową sceną producent 1988 oraz grupa Osadzeni) oraz francuski producent Carpenter Brut wsparty grającym na żywo zespołem dodającym mu niemal metalowego ciężaru.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto wystąpi ostatniego dnia?

Jeśli uznać, że stan głosu Owsiaka jest wyznacznikiem tego, jak bardzo jest to udana edycja, to chyba dawno nie było tak dobrze. Już w połowie dnia głównodowodzący zaczął chrypieć, a z każdą kolejną godziną niemal nie mógł wydobyć z siebie słowa. A jak wiadomo, poza zapowiedziami kolejnych wykonawców aktywnie zachęca publiczność do chóralnego śpiewania "Sto lat" czy do wyjścia na bis. W pewnym momencie Owsiak poprosił o głosowe zastępstwo, a swoje słowa przekazywał gestami.

Ostatniego dnia wystąpią m.in. Spin Doctors (pamiętny przebój "Two Princes"), While She Sleeps, gwiazda symfonicznego metalu z Holandii - Epica, Ukraińcy z Luiku oraz laureaci nagrody Złotego Bączka - Kwiat Jabłoni i Pull The Wire.



W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami odbyły się spotkania z aktorem Borysem Szycem, Karolem Wójcickim oraz Martyną Wojciechowską. Każdy gość przyciągał do wielkiego namiotu imponujące tłumy, które niemal każdą wypowiedź nagradzały gromkimi bramkami.



Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Pol'and'Rock Festival 2023 - program trzeciego dnia:

Duża Scena:

15:00-15:40 - Transgresja

16:00-17:00 - Rise Of The Northstar

17:20-18:10 - Pull The Wire

18:30-19:30 - Luiku

19:50-21:00 - Kwiat Jabłoni

21:20-22:20 - Epica

22:40-23:50 - Spin Doctors

00:10-1:10 - While She Sleeps

1:30-2:00 - Piotr Bukartyk & Ajagore + zakończenie



Mała Scena:

17:40-18:10 - Światy Sztuczne

18:20-19:00 - Mulk

19:10-19:50 - Zacier

20:10-21:10 - Saint City Orchestra

21:30-22:30 - Booze & Glory

22:40-23:30 - Wojtek Szumański.

Michał Boroń, Oliwia Kopcik, Czaplinek-Broczyno