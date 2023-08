29. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Za nami obfitujący w duże zmiany pogodowe (od przyjemnie przygrzewającego słońca, przez gwałtowne opady i wiatr, po imponującą tęczę nad Dużą Sceną) pierwszy dzień imprezy. Już po północy dla tysięcy festiwalowiczów zaśpiewał owacyjnie przyjmowany Krzysztof Zalewski ( zobacz! ), a do tańca porwała grupa Apollo 440 ( posłuchaj! ) ze swoją mieszanką elektroniki i alternatywnego rocka, która przypomniała m.in. wielkie przeboje "Ain't Talkin' 'bout Dub", "Krupa" czy "Stop the Rock". Jak zawsze było kolorowo, jak zawsze było głośno, jak zawsze było radośnie.

Pol'and'Rock Festival 2023: Zobacz zdjęcia z koncertu Apollo 440 1 / 7 Zobacz zdjęcia z koncertu Apollo 440 na Pol'and'Rock Festival 2023! Źródło: WOŚP Autor: Damian Mękal

Pol'and'Rock Festival 2023: Jaka będzie pogoda?

W czwartek największa zlewa przeszła przed koncertem Lady Pank, która doprowadziła do zalania sceny i problemów z nagłośnieniem. Wszystko wskazuje na to, że również drugi dzień może być niespokojny.

"Prognoza na dziś to duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami. Temperatura maksymalna 21 - 22 stopnie. Przygotujcie się na bardzo zmienne warunki pogodowe, bądźcie gotowi na każdą ewentualność. Zabezpieczcie namioty - Wasze bezpieczeństwo to priorytet!" - zapowiadają organizatorzy.

Zdjęcie Tęczowa flaga i tęcza na Pol'and'Rock Festival 2023 / Oleg Marusic / Reporter

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Dużą Scenę w piątek otworzyła grupa Steve'n'Seagulls. Pochodzący z Finlandii muzycy tworzą zaskakujące, bluegrassowe wersje rockowych klasyków. Usłyszeliśmy m.in. kawałki takich zespołów jak Iron Maiden, AC/DC, Metallica i Scorpions. Jeśli ten opis brzmi dla was dziwnie, posłuchajcie choćby ich coveru "Thunderstruck"! Publiczności w tańczeniu pod sceną nie przeszkadzało nawet kolejne oberwanie chmury.

Festiwalowa pogoda w postaci miło przygrzewającego słońca wyłaniającego się zza chmur nadeszła podczas koncertu grupy Hoffmaestro. 11-osobową ekipę ze Szwecji śmiało można obwołać rozrywkowym objawieniem. Zespół łączy zwariowane ska, punk rocka, elektronikę i funkowe brzmienia. Całość idealnie wpasowuje się w kolorowe oblicze Pol'and'Rocka. A ta zabawa z bieganiem publiczności od jednego końca sceny do drugiej? "Nikt się tak nie bawi w Opolu! Zwariowany festiwal" - kręcił głową rozbawiony Jurek Owsiak, który wcześniej namówił uczestników, by ściągnęli podkoszulki do kręcenia nimi młynków w powietrzu.



W piątek publiczność będzie miała okazję zobaczyć jeszcze takich wykonawców, jak m.in. amerykańska legenda ciężkiego grania - Biohazard , francuski producent Carpenter Brut czy Royal Republic. Polskimi gwiazdami będą Brodka oraz grupy LemON i Golden Life .



W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami odbywają się spotkania z Kwiatem Jabłoni, dziennikarkami Katarzyną Kolendą-Zalewską i Martą Kuligowską oraz Tomaszem Zielińskim.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Pol'and'Rock Festival 2023 - program drugiego dnia:

Duża Scena:

15:00-16:10 - Steve 'n' Seagulls

16:30-17:30 - Drain

17:50-19:00 - Hoffmaestro

19:20-20:30 - Biohazard

20:50-22:00 - LemON

22:20-23:30 - Royal Republic

23:50-1:00 - Brodka

1:20-2:30 - Carpenter Brut



Mała Scena:

17:40-18:30 - Rootstone

18:50-19:40 - UUHAI

20:00-21:00 - Golden Life

21:20-22:20 - .bHP

22:40-23:40 - The Scratch

00:00-1:00 - Jazz Forum Machine.

Michał Boroń, Oliwia Kopcik, Czaplinek-Broczyno