OFF Festival Katowice trwa w najlepsze. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbywa się od 2 do 4 sierpnia przyciągając tysiące ludzi, spragnionych świetnej zabawy i występów niesamowitych artystów.

Drugiego dnia festiwalu sceny przejęli, m.in. Baxter Dury, Edyta Bartosiewicz, Tank And The Bangas, WaqWaq Kingdom, a huczne zakończenie zapodała publiczności legendarna Grace Jones. Tej nocy pojawił się jeszcze jeden zespół, o którym wręcz trzeba wspomnieć - mało kto potrafi tak porwać publiczność!

Les Savy Fav z szokującym występem na OFF Festivalu

Takiego show jeszcze na tegorocznym OFF Festivalu nie było. Koncert Les Savy Fav zdecydowanie zostanie zapamiętany na długo, gdyż zespołu, który ma aż tak ogromny kontakt z publicznością, można szukać ze świecą.

Prawdę mówiąc, niezależnie jaką piosenkę post-hardcore'owa grupa by nie zagrała, publiczność wpadała w totalną euforię i nonstop robiła pogo. To nie tylko za sprawą mocnych gitarowych brzmień oraz punkowej barwy głosu wokalisty, ale także jego niezwykłej charyzmy i chęci bycia w ciągłym kontakcie z tłumem.

Niemal od samego początku lider Tim Harrington, ubrany praktycznie w same spodnie, schodził na płytę, aby ciągle przemierzać wśród wielkiego tłumu zgromadzonego pod Sceną Leśną Rossmann. Można by pomyśleć, że to się wydarzy tylko raz lub maksymalnie dwa, jednak notorycznie biegał wśród ludzi. Z każdą sekundą nakręcał zaskoczoną publiczność, która przemierzała zaraz za nim.

Co ciekawe, Harrington nie miał bezprzewodowego mikrofonu, przez co ochrona musiała cały czas podążać za wokalistą i trzymać kabel nad głowami ludźmi, a to nie było łatwym zadaniem. W pewnym momencie, gdy wrócił na scenę to przy okazji wziął aparat jednej z uczestniczek, po czym zaczął robić nim zdjęcia. Można powiedzieć, że tam bywał, aby wziąć oddech, napić się wody (którą notabene zaraz wypluwał w stronę publiki) oraz się nią oblać.

Ale to nie koniec wrażeń! Tim będąc wśród tłumu poprosił osoby wokół siebie, aby zaczęły krzyczeć do mikrofonu, co po kolei komentował. Podczas jednej z piosenek nie zabrakło również kultowego zniżania się w dół, aby w kulminacyjnej części utworu skoczyć do góry i popaść w jeszcze większą euforię.

Jeszcze parę miesięcy temu internet obiegł filmik, na którym publiczność niesie na rękach Toi Toia. Tutaj wydarzyło się coś bardzo podobnego, bowiem tłum wziął na ręce... śmietnik. Przez chwilę był on przenoszony przez środkową część zgromadzonych uczestników. Natomiast kulminacyjnym momentem całego koncertu było rozebranie się wokalisty do samej bielizny, co z dumą zaprezentował będąc już wśród pozostałych kolegów z zespołu.