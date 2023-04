"Panie i panowie płyniemy przez kosmos" - tak brzmi tytuł piosenki i płyty Spiritualized, ale to zarazem ich twórcze credo i nazwa gatunku muzycznego, który wymyślili i którego nikt inny nie potrafi zagrać. Są delikatni i totalni zarazem, prości i skomplikowani. Zespół dowodzony przez Jasona Pierce'a swój dziewiąty album, zatytułowany "Everything Was Beautiful", wydał wiosną 2022 roku. Po długich, ciemnych miesiącach pandemii właśnie takiej wolności potrzebowaliśmy. Zespół zagra w sobotę, 5 sierpnia na Scenie Perlage.

Tego samego dnia na Scenie Perlage zagra zespół Slowdive, który zagrał już na OFF Festivalu fantastyczny koncert w 2014 r. W międzyczasie brytyjski kwintet wydał świetną płytę, zatytułowaną po prostu "Slowdive" (2017), a w tym roku celebrować możemy 30. urodziny kultowego albumu "Souvlaki". Wiemy też, że zaprezentują w Katowicach zupełnie nowe utwory.

OFF Festival 2023: kto jeszcze zagra?

Jockstrap (sobota, 5 sierpnia) - Duet z Londynu, w skład którego wchodzą słodkogłosa Georgia Ellery (znana również z grupy Black Country, New Road) oraz Taylor Skye, producent, któremu równie banalne, co skuteczne popowe podkłady łatwo osuwają się w eksperymentalne dziwadła. W 2022 r. wydali debiutancki album "I Love You Jennifer B". "Magiczny, urzekający debiut - jeden z najlepszych w tym roku" - krzyczał tytuł entuzjastycznej, pięciogwiazdkowej recenzji w "NME".

Confidence Man (niedziela, 6 sierpnia, Scena Perlage) - wydając w 2018 roku debiutancki album "Confident Music For Confident People" najpierw podbili parkiety w rodzimej Australii, by chwilę później dać się poznać całego światu. Drugi album grupy - "Tilt" (2021) - potwierdził, że nie bez powodu widzi się w Confidence Man jedno z najciekawszych zjawisk na scenie muzyki tanecznej. Ich euforyczne hymny brzmią jakby lata 90. nigdy się nie skończyły, a rave'owa rewolucja odniosła zwycięstwo nad imperium codzienności.

Homixide Gang (piątek, 4 sierpnia) - duet z Atlanty, który tworzą Keyon "Homixide Beno!" Thomas i Demetrius "Homixide Meechie" Chatman, specjalizujący się w mrocznej stronie trapu. Podopieczni Opium, labelu Playboia Cartiego. Zaczęli mini-albumem "Snotty World" w 2021 r., poprawili rok później pełnowymiarowym "Homixide Lifestyle", bo to nie muzyka, to styl życia.

Kokoroko (piątek, 4 sierpnia, Scena Perlage) - jeśli tego dnia nie będzie padało, muzyka oktetu idealnie zespoi się z gorącym, letnim popołudniem. Jeśli będzie lało... Nic nie szkodzi, Kokoroko grają tak, że ani jedna kropla nie spadnie wam na głowę, a tęcze będą wam z ręki jadły. Poruszają się pomiędzy afrobeatem a smooth jazzem, nigdzie się nie spieszą, bawią się muzyką, taplają w pogodnej nostalgii. O "Could We Be More" (2022 r.) ich debiutanckiej płycie, tak pisał recenzent magazynu "Crack": "To jasne, że zapatrzenie w przeszłość zapewni temu zespołowi z południowego Londynu świetlaną przyszłość".

Trupa Trupa gra "Headache" (niedziela, 6 sierpnia) - gdański zespół, który na OFFie czuje się jak u siebie w domu. Wracają, by zagrać w całości przełomowy album "Headache" - to od tego jazgotliwego, ponurego materiału zaczęła się międzynarodowa kariera Trupa Trupa. "To zawsze mądra, często piękna, a czasami bardzo gniewna muzyka gitarowa, która wymyka się definicjom" - zachwycał się płytą recenzent "The Quietus".

Nnamdi (sobota, 5 sierpnia) - na wydanej w 2022 r. płycie "Please Have a Seat" ten multiinstrumentalista, wokalista i producent ma piosenkę zatytułowaną "I Don't Wanna Be Famous". Trudno, już za późno, za dobrą robi muzykę, by zachować anonimowość, choć może trochę zbyt dziwną, by mogła to być szalona popularność. Nnamdi Ogbonnaya jest Amerykaninem nigeryjskiego pochodzenia, który dobre melodie wygina w taki sposób lub takimi opatruje brzmieniami, by nie groziło im komercyjne radio.

Nation Of Language (sobota, 5 sierpnia) - podobno Ian Richard Devaney, wokalista i gitarzysta tej nowojorskiej grupy, wpadł na pomysł jej założenia, słysząc w samochodzie ojca "Electricity" OMD. Przypomniał sobie, jak lubił ten utwór, kiedy był kilkulatkiem. Tak właśnie brzmią Nation Of Language - jak lata 80. przefiltrowane przez wrażliwość dziecka, jak pamięć i nostalgia.

VLURE (niedziela, 6 sierpnia) - postrockowe monstrum z Glasgow, opatrzone potężnym brzmieniem, operujące transowymi rytmami. Coś jakby w betoniarce zblendowano shoegaze, industrial i J-Pop, jak brakujące ogniwo pomiędzy Faithless a Public Image Limited. Póki co mają na koncie epkę "Euphoria" (tytuł odpowiada emocjom zaklętym w tej muzyce) i serię singli, ale wszystko wskazuje na to, że duża płyta będzie wydarzeniem.

Butch Kassidy (piątek, 4 sierpnia) - nie podchodźcie zbyt blisko, bo może zaboleć. Albo nie, podchodźcie - będzie o czym opowiadać zarówno znajomym jeszcze tego samego dnia ("Stary, nie byłeś? Koncert festiwalu!"), jak i przyszłym pokoleniom. Butch Kassidy to zespół z Londynu i zarazem z innego wymiaru. Noise'owo-progresywna petarda, której się nie zapomina.

Belmondawg / Expo 2000 (sobota, 5 sierpnia, Scena Perlage) - Młody G. aka Belmondo jest raperem z Gdyni. Ciągle młodym gniewnym, a już klasykiem. Jego wersy przeniknęły już do języka ulicy, a postać do internetowych memów. Jak nikt łączy twarde stąpanie po ziemi z wyobraźnią, nazywanie rzeczy po imieniu z nieuchwytnością poezji. "Captcha, czy jestem człowiekiem nadal?" - to przecież nic innego jak "Być albo nie być“ na miarę naszych czasów.

mop (niedziela, 6 sierpnia) - Dawid Kaletka aka mop, pochodzi spod Żywca, ale jego piosenki, zgrabnie balansujące pomiędzy popem a alternatywą to już wielki świat. Refreny łapią słuchacza i nie puszczają, a warto się zatrzymać, bo wokół chwytliwych melodii dzieją się rzeczy dziwne i fascynujące. Debiutował na festiwalu Great September w Łodzi. Gdyby Beck był z Polski i gdyby urodził się w tym stuleciu, mógłby nagrywać takie single jak "Moon Dance", "Postać z witraży" czy "Time Machine".

Special Interest (piątek, 4 sierpnia, Scena Perlage) - kwartet z Nowego Orleanu, który z ducha jest punkowy, ale w muzyce gatunkom się nie kłania. Industrialny jazgot idzie tu w parze z pulsem disco, a glamowy błysk kusi spod punkowego brudu. Czy znacie inny zespół, którego recenzenci porównują jednocześnie do Funkadelic i Coil, B-52's i System Of A Down? A to wszystko tylko o jednej, trzeciej płycie grupy, znakomitej "Endure", gdzie karnawał dźwięków niesie gorzkie i mądre teksty.

OFF Festival 2023 - 4-6 sierpnia 2023

Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice. OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Jest już dostępna pula karnetów 3-dniowych w cenie 429 zł oraz 3-dniowych z polem namiotowym - 549 zł. Dostępne są także bilety jednodniowe w cenie 269 zł.