OFF Festival Katowice 2023: Hania Rani, Wojtek Mazolewski i inni. Kto jeszcze wystąpi?

Organizatorzy OFF Festivalu odsłaniają kolejne karty! Wśród najnowszych ogłoszeń m.in. Hania Rani, I. JORDAN oraz Wojtek Mazolewski z projektem Yugen 2.

OFF Festival 2023: Hania Rani (Scena Główna Perlage)

"Dzisiaj wszystko zgarnia Hania Rani" - skarży się w jednym ze swoich przebojów Ralph Kaminski. Nie bez powodu: to jedno z najgorętszych nazwisk w Polskiej muzyce ostatnich lat, o zasięgu wykraczającym daleko poza Odrę i Nysę Łużycką.

Jest artystką totalną - pianistką, kompozytorką, aranżerką i wokalistką, która solo (po wydanym przez Gondwana Records albumie "Esja") i w duecie z Dobrawą Czocher (kontrakt z Deutsche Grammophon) podbija świat. Jej bronią jest niesłychana muzykalność, gatunkowa wszechstronność i wielka wrażliwość. Słuchacze są bezbronni. To jedyny występ artystki na polskich letnich festiwalach w tym roku.

Brytyjscy DJ-e i producenci, których bronią pierwszego wyboru jest energia napędzająca szaleńczo rozpędzone bangery. Przy singlach I. JORDAN, wydawanych z nalepką Ninja Tune i testowanych na scenach największych festiwali, od Primavery to Glastonbury, nie macie wyboru – uśmiechać się czy tańczyć. Trzeba robić jedno i drugie. „W muzyce I. JORDAN jest radość, która wykracza poza sumę jej części składowych i wynosi ją na zupełnie inny poziom” – twierdzi Resident Advisor. A my potwierdzamy.

Wojtek Mazolewski ma wiele twarzy i pomysłów na siebie. Mógłby już dawno spocząć na laurach jako fantastyczny basista jazzowy, ale jemu ciągle mało przygód i artystycznych wyzwań, skoków od punka do awangardy. Najnowszy projekt tego trójmiejskiego muzyka - Yugen - to czysta energia generowana z udziałem fantastycznych gości, m.in. Szczyla, Beli Komoszyńskiej (Sorry Boys) i Ifi Ude.

Kampire Bahana jest jedną z najbardziej oryginalnych didżejek Afryki Wschodniej, gwiazdą ugandyjskiego tanecznego undegroundu, ważną członkinią kolektywu Nyege Nyege. Jej miksy były doceniane od Resident Advisora przez Pitchfork po Fact i zaprowadziły ją na sceny klubów i festiwalu Europy oraz Ameryki. Usłyszycie przeszłość Afryki i zarazem jej przyszłość.

Betonowa samba z tych zakamarków Poznania, które zyskują dopiero przy bliższym poznaniu – ale nie zapuszczaj się tam sam, bo będziesz nie do poznania. Nieślubne potomstwo Stachursky’ego i Sepultury, dumni dziedzice szkolnych dyskotek lat 80. i 90., na których tylko maminsynki tańczyły wolne z dziewczynami. Po dwóch świetnych płytach i kolabo z Kombii, RAT KRU wpadną na OFF-a, żeby wychłostać basem wszystkich, co nie tańczyli na Papa Dance.

Po debiucie mówiono, że to ojcowie nowej rockowej epoki, największy zespół rock’n’rollowy od czasów The Rolling Stones albo kolejne wcielenie The Velvet Underground... Chodzi oczywiście o The Strokes i ich fantastyczny album "Is This It", który przez chwilę pozwolił nam wszystkim uwierzyć, że nie wszystko stracone. Amerykanie tym razem jeszcze na OFFa nie przyjeżdżają, za to pojawi się grupa Udary, złożona z przyjaciół, muzyków, których połączyła czysta zajawka i chęć złożenia hołdu legendarnej płycie The Strokes.

Wśród ogłoszonych artystów pojawili się także GONE, Hubert., Yann, Sad Smiles, Izzy and the Black Trees, Nene Heroine, Węże, Biały Falochron, Koń i wielu innych artystów.

OFF Festival 2023 - 4-6 sierpnia 2023

Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice. OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Jest już dostępna pula karnetów 3-dniowych w cenie 429 zł oraz 3-dniowych z polem namiotowym - 549 zł. Dostępne są także bilety jednodniowe w cenie 269 zł.

Na OFF Festivalu wystąpią: Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Balming Tiger, OFF!, Confidence Man, Desire, Jockstrap, Ekkstacy, Gaye Su Akyol, Belmondawg/Expo 2000, Calibro 35, Special Interest, Dreya Mac, Kokoroko, Nation of Language, The Staples Jr. Singers, Gilla Band, Nnamdi, Trupa Trupa gra "Headache", joe unknown, Ela Minus, Lancey Foux, Obongjayar, Mandy, Indiana, Big Joanie,

Gurriers, underscores, Haru Nemuri, Daria ze Śląska, VLURE, MIND ENTERPRISES, Son Rompe Pera, mop, Ta Ukrainka, mop, Butch Kassidy, aljas i wielu innych.