"Zachwyt - to nazwa zespołu czy stan, w który wprowadzą was na koncertach ogłoszeni dziś wykonawcy? Obie odpowiedzi są prawidłowe" - twierdzą organizatorzy.

Tegoroczna edycja OFF Festival odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, tradycyjnie już w Dolinie Trzech Stawów. Impreza organizowana przez Artura Rojka obecny jest na mapie Polski od 2006 roku.

Ostatnie ogłoszenie OFF Festivalu!

Mount Kimbie (02.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Kai Campos i Dominic Maker przedstawiani są jako duet tworzący muzykę elektroniczną, co jest prawdą i nieprawdą zarazem. Nawet jeśli punktem wyjścia była ta scena i estetyka, Mount Kimbie nie znają stylistycznych granic w swoich poszukiwaniach, ostatnio chętnie sięgając choćby po narzędzia rodem z indie rocka, progrocka, ale też rapu czy jazzu. Co nie znaczy, że są niezdecydowani - przeciwnie, to muzyka silnie podporządkowana autorskiej wizji, oryginalna i niepodrabialna. W kwietniu Brytyjczycy wydali fantastyczny album "The Sunset Violent", a usłyszenie tych utworów na żywo będzie wielką przygodą.

Yaya Bey (04.08 - Scena T Tent)

Wschodząca gwiazda r'n'b z nowojorskiego Brooklynu, której album "Remember Your North Star" otrzymał od Pitchforka znak jakości Best New Music. Teraz przyszedł czas na kolejną porcję intymnych opowieści snutych przez Yaya Bey - płytę "Ten Fold". Jak twierdzi sama artystka, tym razem skupia się przede wszystkim na sobie, choć nie bez charakterystycznego humoru i przestrzeni dla komentarzy społecznych.

Siema Ziemia (03.08 - Scena T Tent)

Zwróćcie uwagę na nazwę. Tak pewnie wołają członkowie zespołu na pożegnanie swej rodzimej planety, gdy biorą do ręki instrumenty i zrywają się do kosmicznego lotu. Transowa muzyka taneczna zagrana z jazzową swadą, która dotarła poza wąskie kręgi wielbicieli takich brzmień, kiedy Andrzej Konieczny (perkusja, syntezatory) i Kacper Krupa (saksofon tenorowy, syntezatory) nagrali z Łoną płytę "TAXI". Sprawdźcie, jak brzmią w środowisku naturalnym.

Lochy i Smoki (04.08 - Scena Główna Perlage)

Emo rock / posthardcore ze Szczecina, z intrygującym, nerdowskim sznytem w tekstach. Płytą "Mogłem zostać w domu i grać w gry" i EP-ką "Powiedz, że wystarczam" zapewnili sobie miejsce w czołówce takiego grania w Polsce. A teksty piszą takie, że co najmniej o połowie z nich pomyślicie, że są o was...

Zachwyt (02.08 - Scena T Tent)

Oświęcimski zespół, który proste garażowe piosenki potrafi rozlać w shoegaze'owe ciepłe fale. Jest melodyjnie i melancholijnie, są przestery, bywa głośno - wszystko się zgadza. Warto wypatrywać materiału zapowiadanego przez Wytwórnię Tematy i... trzeba być na tym koncercie.

Seweryn (03.08 - BLIK Open Stage)

Trójmiejski artysta, który od 2021 roku poszukuje "Wzoru na prędkość bicia serca" oraz patentu na piosenkę, która będzie łączyć ciepło i melancholię, estetykę lo-fi z melodią, która zostanie w głowie na długo. Ma na koncie dwa duże materiały - "Petrykorę" i "Kieszeń pełną niczego" - a przed sobą świetlaną przyszłość.

Piksele (03.08 - BLIK Open Stage)

Muzyka dla dorosłych. Postpandemiczny trip-jazz o samotności, tworzony przez poetę Wojciecha Brzoskę, producenta Arbuza Arbuzińskiego i trębacza Marcina Markiewicza. Zadebiutowali w 2020 r. płytą "Martwe", ale w tekstach-wierszach Brzoski - czasem hermetycznych, to znów zaskakująco dosadnych - samo życie.

Pola Chobot & Adam Baran (04.08 - BLIK Open Stage)

Mamy nadzieję, że jedyną "Burzą", jaka zagości na tegorocznym OFFie, będzie najnowszy materiał tego znakomitego duetu. W ich niesamowitej muzyce słychać zarówno bluesa starego jak świat, jak i współczesne, elektroniczne poszukiwania. Ich piosenki są zarazem liryczne i psychodeliczne. Nie oprzecie się.