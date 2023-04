Podczas swojej kariery muzycznej Sarsa wydała cztery albumy studyjne: "Zapomnij mi" z 2015 roku (posłuchaj tytułowego singla!), późniejszy o dwa lata krążek "Pióropusze" (sprawdź tytułową piosenkę!) i "Zakryj" (2019), a także "Runostany" (2022), które zwiastowały zmianę muzycznego kierunku.

Jesienią tego roku pojawi się nowy materiał Sarsy - pierwszy powstały we współpracy z wytwórnią oraz managementem Kayax. Do tej pory poznaliśmy zagadkowy, melorecytowany "Prolog" i buntowniczy, postpunkowy "Balet" zaśpiewany w duecie ze Zdechłym Osą .

Kolejną zapowiedzią jest taneczne "Ciasto" - singel opowiada o potrzebie zrzucenia z siebie starych warstw.

"'Ciasto' jest o szczerości. Żeby się dowiedzieć czegoś o aktualnej sobie, czuję, że najpierw muszę się zupełnie obnażyć - i jako człowiek, i jako artystka. Przyszedł czas, kiedy mam ochotę zrzucić z siebie wszystkie stare ubrania - stare warstwy. Przyglądam się im, sprawdzam, co mi wciąż pasuje, a co mnie uwiera" - opowiada Sarsa.

Utworu "Ciasto", jak i innych z nadchodzącej płyty będzie można posłuchać w premierowym wykonaniu na żywo podczas NEXT FEST Music Showcase & Conference w Poznaniu . Koncert Sarsy odbędzie się w 20 kwietnia o godzinie 20:00.

Kim jest Sarsa?

Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa, pierwsze kroki stawiała na scenie alternatywnej. Wspólnie z zespołem Fluktua zwróciła wtedy uwagę czołowych dziennikarzy m.in. Radiowej Trójki oraz Czwórki. Działała też pod szyldem Sarsa Parilla. Była laureatką konkursów Skoda Auto Muzyka, Bałtyk Festiwal czy Niemen Non Stop.

Szeroka publiczność mogła ją poznać w piątej edycji "The Voice of Poland" . W show TVP dotarła do półfinału, z którego musiała ostatecznie zrezygnować z powodu tajemniczego wypadku.



W maju 2021 roku urodziła swoje pierwsze dziecko - ojcem jest muzyczny współpracownik wokalistki - Paweł Smakulski.