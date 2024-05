39-letnia Taryn Charles przyjechała do "Mam talent" z Eggham w hrabstwie Surrey. Zapytana, dlaczego wzięła udział w programie, odpowiedziała, nieco zdenerwowana:

"Uwielbiam, gdy ludzie się uśmiechają i myślę, że mój głos jest w porządku. Gdy Amanda Holden spytała jej, jak bardzo sukces w talent show, mógłby zmienić jej życie, usłyszała, że "mógłby zmienić wszystko".



Uczestniczka "Mam talent" śpiewa Arethę Franklin, a jurorzy są w szoku. "Spodziewałem się katastrofy".

39-latka wykonała utwór "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" Arethy Franklin i oczarowała jurorów oraz publiczność. Niektóre osoby na widowni zaczęły płakać. Już po występie i owacjach na stojąco, Bruno Tonioli natychmiast wcisnął Złoty Przycisk.

"Miałam ciarki na całym ciele. Jesteś taka urocza, skromna, a potem nas znokautowałaś. Widzę, ile ten moment znaczył dla ciebie, cała się trzęsiesz" - mówiła Holden.

"Masz jeden z tych niesamowitych głosów. O takich osobach mówi się, że mogłyby śpiewać książkę telefoniczną. Masz to klasyczne brzmienie. A przede wszystkim, to ty jesteś wyjątkowa" - komentowała Alesha Dixon

"Bałem się, jak ty sobie poradzisz z tym przebojem. Zrobiłaś to po swojemu. Dałaś temu wykonaniu tyle uczucia. Jesteś wyjątkową osobą, moja kochana" - stwierdził Tonioli.

"Zrobiłaś nas w konia. 'Tak, śpiewam w porządku, chyba ok’. Widziałem, jak się denerwujesz i byłem przekonany, że to będzie to bardzo złe. A potem zaczęłaś śpiewać i tak właśnie ludzie powinni to robić" - podsumował Simon Cowell.

Nagranie z Taryn Charles obejrzano w ciągu tygodnia 1,5 miliona razy.