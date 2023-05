11-letni Harry Churchill pochodzi z miejscowości Devon, gdzie uczęszcza również do szkoły. Młody muzyk po wejściu na scenę "Mam talent" przyznał, że jest bardzo zdenerwowany.

Jednak, gdy zaczął grać, cały stres minął, a nastolatek zaprezentował swoje spektakularne umiejętności.

Churchill zagrał na gitarze fragment "Bohemian Rhapsody" oraz "We Will Rock You", a swoim opanowaniem instrumentu zaskoczył jurorów. Jakby tego było mało, w pewnym momencie Harry wskoczył na stół jurorów i zaczął grać na gitarze, trzymając ją za głowę.



"To było świetne przesłuchanie", "Jesteś królem rock'n'rolla", "Masz cztery razy TAK, gratulacje" - komplementowali grę 11-latka jurorzy.

Brian May zachwycony młodym gitarzystą

Materiał z brytyjskiego "Mam talent" obejrzano prawie 900 tys. razy. Zareagował na niego nawet sam Brian May z Queen, który o chłopcu wypowiedział się w samych superlatywach na Instagramie.

"Harry daje czadu! Musiałem tutaj o tym napisać. Gratulacje Harry Churchill. Harry wymiatał na gitarze w 'Mam talent'. Dziękuję Talii Dean za podesłanie mi tej informacji" - skomentował jeden z założycieli Queen.

Jeden z internautów zauważył natomiast, że Harry występował też w musicalu autorstwa Andrew Lloyd Webbera - "School of Rock".