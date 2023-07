Bliźniaczki Rybka (The Rybka Twins) to pochodzące z Australii tancerki oraz akrobatki. Chociaż ich nazwisko przywodzi na myśl nasz kraj, artystki nie ujawniły nigdy, czy mają polskie lub słowiańskie korzenie.

27-letnie siostry po raz pierwszy zabłysnęły przed szerszą publiką w 2013 roku, kiedy to wystąpiły w australijskim " Mam talent" . Od tamtego czasu zaczęły robić sporą karierę w mediach społecznościowych. Siostry Rybka prowadzą popularny kanał na Youtube, który ma ponad 7 milionów subskrybentów. Na Instagramie obserwuje ich ponad milion użytkowników, natomiast na Tiktoku ich profil śledzi 14 mln obserwujących.

W tym roku - według ich słów - za namową Simona Cowella zgłosiły się do amerykańskiego "Mam talent". "Jesteśmy tancerkami i akrobatkami" - stwierdziły w rozmowie z jurorem, który po cichu do reszty jury wyznał, że nie pamięta, aby rozmawiał z uczestniczkami.



The Rybka Twins zachwycają w "Mam talent". Howie Mandel był zniesmaczony

Siostry zatańczyły do ponadczasowego klasyka "Sway" oraz do utworu "I Will Survive" i szybko zrobiły piorunujące wrażenie na Simonie Cowellu. Juror już po pierwszych figurach wyglądał na kupionego pokazem Australijek. Uczestniczki wykonały kilka salt oraz szpagatów, nienaturalnie wygięte na krzesłach złapały zębami kieliszki oraz jeszcze na kilka sposobów pokazały, jak elastyczne są ich ciała.

Publiczność na koniec zgotowała uczestnikom owacje na stojąco. Wstała również trójka jurorów. Jedynym, któremu się nie podobało był Howie Mandel.

"Mogło mi się podobać, macie niesamowite umiejętności, ale sposób, w jaki to zaprezentowałyście był dla mnie kiczowaty. Wasz wybór piosenek i wasz taniec, to nie byłoby viralem na TikToku" - stwierdził Mandel, który zachęcał, aby uczestniczki próbowały dotrzeć do młodszego widza. Na te słowa publiczność zareagowała ogromnym buczeniem.

"Byłyście świetne i wiedziałyście, co robić, ale było to odrobinę przestarzałe" - komentowała Sofia Vergara.

"Całkowicie się z tym nie zgadzam. Uwielbiam to przesłuchanie. I powiem wam dlaczego. Jesteście zabawne, sympatyczne, macie świetną energię sceniczną, jesteście showmankami. Wydajecie się interesujące" - komentował Simon Cowell. Podobnego zdania była Heidi Klum.



Ostatecznie The Rybka Twins przeszły dzięki trzema głosom. Wrzawa publiczności ostatecznie przekonała Sofię Vergarę, aby zgodziła się na awans tancerek do półfinału. Występ sióstr obejrzano na Youtube ponad 500 tys. razy