Amerykańska edycja "Mam talent" emitowana jest od 2006 roku. Łącznie wyprodukowano 18. sezonów programu, a widzowie zobaczyli 440 odcinków w stacji NBC. Ostatni sezon formatu oglądało w Stanach Zjednoczonych ponad 5 milionów widzów, a poszczególny występy zebrały miliony wyświetleń na Youtube.

Przez jury "Mam talent" przewinęło się wiele gwiazd. Uczestników w USA oceniali m.in.: Piers Morgan, David Hasselhoff, Howard Stern, Sharon Osbourne, Mel B, Gabrielle Union, a show prowadzili Nick Cannon i Tyra Banks.

Obecny skład jury ustabilizował się przy 15. sezonie. Gwiazdami programu są: Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara oraz Howie Mandel. Prowadzącym pozostaje natomiast Terry Crews.



Ile zarabiają jurorzy "Mam talent"?

W sieci można znaleźć kilka zestawień dotyczących majątku jurorów, jednak serwis Talent Recap, zajmujący się tematyką programów telewizyjnych w USA, postanowił na swoim kanale na Youtube dokonać analizy tego, ile konkretnie jurorzy oraz Terry Crews zarabiają dzięki "Mam talent".



Popularny Terry, znany w Polsce m.in. dzięki reklamie Old Spice, ale i serii filmów "Niezniszczalni" oraz produkcji "Brooklyn 99", za jeden odcinek programu ma zgarniać 60 tys. dolarów. Dziennikarze porównali to z roczną średnią zarobków w Stanach, która wynosi 58 tys.

Łączny majątek Terry’ego Crewsa to 25 milionów dolarów, jednak warto dodać, że prowadzenie "Mam talent" raczej nie jest jego głównym dochodem.

70 tys. dolarów za odcinek - najmniej ze wszystkich jurorów - zarabia Howie Mandel. Prezenter telewizyjny i aktor serialowy posiada łącznie majątek w wielkości 60 mln dolarów. Warto dodać, że Mandel jest też największą gwiazdą kanadyjskiej edycji "Mam talent".



Zdjęcie Jurorzy "Mam talent" / Casey Durkin/NBC / Getty Images

Modelka, producentka i gwiazda mediów społecznościowych Heidi Klum według dziennikarzy Talent Recap ma zarabiać 100 tys. dolarów za jeden odcinek programu. Jej majątek szacuje się natomiast na ponad 160 milionów dolarów. Dodajmy, że Klum jest też twarzą niemieckiego "Top Model" oraz "Project Runway". Wypuściła też swoje perfumy i biżuterię.

Sofia Vergara zdobyła największą sławę za sprawą serialu "Współczesna rodzina". Emitowana przez 11 sezonów produkcja sprawiła, że aktorka stała się najbogatszą aktorką na świecie. Według "Forbesa" gwiazda miała zarabiać 10 milionów dolarów za sezon "Mam talent", co daje 450 tys. dolarów za pojawienie się w jednym z odcinków programu. Majątek Vergary to 180 mln dolarów.



Ile dostaje Simon Cowell za odcinek w "Mam talent"? "Bogaci ludzie nie chcą, abyś dowiedział się, ile naprawdę zarabiają"

Jak wyliczał "The Sun" majątek Simona Cowella wynosił w 2022 roku ponad 440 milionów dolarów (jest jedną z najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii). Cowell to juror, łowca talentów, producent i twórca wielu telewizyjnych formatów. Był pomysłodawcą "X Factora" oraz serii "Mam talent", która swój początek miała na Wyspach.



Dzięki temu, że Cowell nie tylko ocenia uczestników, ale i ma ogromny wpływ na kształt programu, jego zarobki są odpowiednie większe niż reszty jury. "Simon Cowell to wyjątkowo bogaty człowiek, a tacy ludzie nie chcą, aby ktoś dowiedział się, ile naprawdę zarabiają" - tłumaczył dziennikarz Daniel Swan. Według jego szacunków Cowell zgarnia między 20 a 30 milinów dolarów za jeden sezon, co daje ponad milion dolarów za jeden odcinek programu.

Dla porównania plotkarskie w media w Polsce spekulowało na temat zarobków Marcina Prokopa w "Mam talent". Według tych doniesień dziennikarz ma zarabiać w talent show TVN-u od 30 do 50 tys. zł miesięcznie.