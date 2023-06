6-letnia Zoe Erianna Cui to dziewczynka pochodząca z muzycznej rodziny w Filipinach. Jest utalentowaną pianistką oraz wokalistką. Nie jest też całkowicie anonimowa. Jedno jej z nagrań na TikToku stało się wiralem i obejrzano je ponad 4 miliony razy.

Gdy Zoe pojawiła się w "Mam talent" , niemal natychmiast roztopiła serca jurorów. Młoda wokalistka przyznała, że uwielbia oglądać program, a jej ulubioną jurorką jest Sofia Vergara.

Zapytana, czy może wygrać program, odpowiedziała, że tak się stanie, a chwilę później zdradziła, co zrobiłaby z pieniędzmi.

"Kupiłabym wielki złoty kabriolet oraz wielki różowy kamper dla Barbie" - mówiła, a publiczność zareagowała entuzjastycznie na jej marzenia.



Najsłodszy występ w historii "Mam talent"? Widzowie nie mają wątpliwości

Po chwili uczestniczka wykonała utwór Lady Gagi "Born This Way" i skradła ponownie serca jurorów.

"Jestem twoja ulubioną jurorką, a ty jesteś jedną z moich ulubionych uczestniczek" - komentowała Sofia Vergara. "Uwielbiam twoją prezencję sceniczną, to jak mówisz do publiczności, jak na wszystkich wskazujesz, bardzo dobra robota" - dodała Heidi Klum.

"Jesteś jak mała, słodka wersja Lady Gagi. Jesteś Gugu Gaga" - przyznał Howie Mandel. "Jesteś nieustraszona! Tak odważna, tak utalentowana, jestem pod wrażeniem. Każdy na sali pokochał ten występ" - podsumował Simon Cowell.

Występ uczestniczki podbił sieć, w ciągu niecałego tygodnia obejrzano go ponad 2,3 miliona razy.

"To najsłodszy występ w historii ‘Mam talent’", "Ta mała dziewczynka będzie wielką gwiazdą. Jest niepodrabialna. Ma też wspaniały głos" - komentowali widzowie.



Wideo