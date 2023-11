20 listopada oficjalnie wystartowała tegoroczna Eurowizja Junior . Przygotowania do finału, który zaplanowano na 26 listopada trwają pełną parą. Wokaliści są już po pierwszych próbach. W środę (22 listopada) na scenie w Nicei stanęła też Maja Krzyżewska.

Jak wyglądał jej występ? Krótką relację po jej próbie zamieścił serwis eurowizja.org:

"Polska delegacja postawiła na motyw wspomnień Mai. W wizualizacjach można dostrzec fotografie naszej reprezentantki z lat wczesnego dzieciństwa. Oprócz zdjęć na ekranie LED umieszczono fragmenty tekstu piosenki, częściowo również w innych językach. Cały występ utrzymany jest w ciemnych kolorach, które przełamuje róż. Na scenie towarzyszą Mai cztery tancerki" - czytamy.

Ponadto na stronie TVP pojawiło się też krótki fragment występu Mai. "Wiadomo, że to była pierwsza próba i wejdą tam drobne poprawki, ale uważam, że było naprawdę świetnie" - komentowała uczestniczka w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem. "Sukienka jest jak z moich marzeń" - dodała Krzyżewska.

Szczegóły finału Eurowizji Junior. Czy można głosować na Polskę?

Finał Eurowizji Junior odbędzie się 26 listopada w hali widowiskowej Palais Nikaïa, a na widowni zasiądzie maksymalnie 5 tys. widzów. Konkurs poprowadzą Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, będzie tworzyć treści na media społecznościowe Eurowizji.

W roli faworytów eksperci wymieniają reprezentantów Hiszpanii (Sandra Valero) i Holandii (Sep i Jasmijn). Głosować na swoich faworytów będzie można już od 24 listopada.

Wideo PIERWSZA PRÓBA Mai Krzyżewskiej na Eurowizji Junior 2023

Maja Krzyżewska walczy o sukces na Eurowizji Junior! Kto stworzył jej utwór?

Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Do Nicei pojechała z piosenką "I Just Need a Friend".

Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

Z kolei teledysk "I Just Need a Friend" wyreżyserował Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.