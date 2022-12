W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbywa się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").



W tym roku w Eurowizji Junior rywalizują przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbywa się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Laura Bączkiewicz z Polski walczy o zwycięstwo na Eurowizji Junior 2022. Kim jest?

Konkurs rozpoczął się od piosenki "Spin The Magic", która promuje tegoroczną Eurowizję Junior. Wykonali ją uczestnicy tegorocznej Eurowizji (w oryginale wykonywana jest przez zwyciężczynię Eurowizji Junior z 2021 roku - Malena).

Zmagania młodych wokalistów rozpoczęła Holenderka Luna z piosenką "La Festa".



Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz wystąpiła jako druga i zaśpiewała piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz".



Konkursowy występ Laury rozpoczął się i zakończył nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczyliśmy kadry planet i kosmosu, a także można było doświadczyć efektów eksplozji. Całość nawiązywała do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon".

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpiła z pięcioma tancerzami. Choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu był Konrad Smuga.



Kim jest Laura Bączkiewicz? Znacie ją z "The Voice Kids"!

Eurowizja Junior 2022. Kto komentował konkurs z Polski?

W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawili się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan. Na scenie pojawił się też specjalny robot o nazwie Robin, który będzie wspierał prezenterów.



Polskim komentatorem był prezenter TVP Aleksander Sikora, który komentował już m.in. dorosłą Eurowizję razem z Markiem Sierockim.



Kolejność startowa uczestników Eurowizji Junior 2022:

1. Holandia: Luna - "La Festa"

2. Polska: Laura - "To The Moon"

3. Kazachstan: David Charlin - "Żer-Ana (Mother Earth)"

4. Malta: Gaia Gambuzza - "Diamonds in the Skies"

5. Włochy: Chanel Dilecta - "BLA BLA BLA"

6. Francja: Lissandro - "Oh Maman!"

7. Albania: Kejtlin Gjata - "Pakëz Diell"

8. Gruzja: Mariam Bigwawa - "I Believe"

9. Irlandia: Sophie Lennon - "Solas"

10. Macedonia Północna: Lara, Jovan i Irina - "Životot e pred mene"

11. Hiszpania: Carlos Higes - "Señorita"

12. Wielka Brytania: Freya Skye - "Lose My Head"

13. Portugalia: Nicolas Alves - "Anos 70"

14. Serbia: Katarina Savić - ‘Svet Bez Granica"

15. Armenia: Nare - "Dance"

16. Ukraina: Złata Dziunka - "Niezłamna (Unbreakable)".