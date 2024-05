San Marino w tym roku na Eurowizji reprezentował hiszpański zespół Megara, który wystąpił z piosenką "11:11". Grupa w drugim półfinale zajęła 14. miejsce z 16 punktami. To trzeci raz z rzędu małego kraju, gdy nie wszedł on do finału konkursu. Ostatni raz zrobiła to Senhit w 2021 roku.



To koniec San Marino na Eurowizji? Padła zaskakująca deklaracja!

Na taki stan rzeczy zareagował tamtejszy sekretarz stanu ds. turystyki, Federico Pedini Amati, który ogłosił, że istnieje duża szansa na wycofanie się San Marino z Eurowizji.

"Możemy podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Eurowizji" - ogłosił. "Coś jest nie tak, gdy trzy lata z rzędu nie wchodzimy do finału. Najpierw Achille Lauro, potem Piqued Jacks, a teraz Megara. Jestem prawie pewien, że małe państwa są zbyt mocno poszkodowane. Ta gra nie może być tylko dla dużych państw" - dodał.

Warto dodać, że San Marino nie wysyła rodowitych obywateli kraju, gdyż jest na to za małe. Państwo organizuje co roku konkurs "Una Voce per San Marino", gdzie zbiera kandydatury z całego świata. Do walki o wyjazd na Eurowizję stawali m.in. Polacy.

Serwis Eurovoix zauważa natomiast, że na razie organ decydujący o wycofaniu się z Eurowizji - nadawca San Marino RTV - nie zabrał głosu w sprawie kolejnej edycji konkursu.

Przypomnijmy, że w tym roku z Eurowizji z powodów finansowych wycofała się Rumunia. W poprzednich latach z konkursu rezygnowały takie kraj jak: Macedonia Północna, Bułgaria, Czarnogóra, Węgry oraz Słowacja.