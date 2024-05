Przypomnijmy, że reprezentantka Polski - Luna - 7 maja powalczy o awans do finału Eurowizji. Wśród jej rywali znaleźli się reprezentanci m.in. Chorwacji, Ukrainy, Finlandii, Irlandii oraz Litwy.



Dzień wcześniej odbyła się próba generalna uczestników pierwszego półfinału, a następnie nieco później tego samego dnia próba jurorska.

Jak na scenie wypada Luna? Jej występ ma zaskoczyć Polaków!

Jeszcze przed wyjazdem do Szwecji artystka zapowiadała, że "chce zszokować polskich widzów". "Chciałabym zaskoczyć i żeby widzowie widząc ten występ, byli w szoku, że właśnie to się dzieje" - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.

Luna swój występ rozpoczyna w czerwonej pelerynie, którą po chwili zrzuca, zostając na scenie dwuczęściowym, białym stroju. Ponadto wzrok przyciągają też inne elementy podczas występu wokalistki: szachownica, gwiazdy, księżyc w pełni, dwie wieże, zamaskowani tancerze oraz wielki czerwony koń.

Wokalistka w pewnym momencie występu tańczy z tancerzami przebranymi za figury szachowe, a całość wieńczy stojąc na czerwonym koniu.



"To sceniczna opowieść o życiu, które symbolizuje szachownica. Tancerze z zakrytymi twarzami to cienie. Rzecz o ludziach, których w życiu spotykamy i miejscach, które w nim odwiedzamy - tych dobrych, ale i tych złych. Wybitnie to wszystko dobre, czego dowodem jest fakt, że w Bubble Roomie podczas polskiej delegacji ruch się zatrzymał, a wszyscy oglądali przekaz ze sceny, a po występie bili brawo" - komentował natomiast wysłannik TVP Mateusz Szymkowiak.



Próba generalna Luny na Eurowizji. Ten występ da jej finał?

Zdjęcie Luna podczas eurowizyjnych prób / Martin Meissner/Associated Press / East News

Ostatnie próby przed półfinałem śledzili eurowizyjni dziennikarze. Serwis eurowizja.org po próbie generalnej Luny pisał następująco:

"Luna na początku występu chyba nie poczuła się zbyt pewnie, ale im dalej tym brzmi lepiej. Co do występu samego w sobie - robi wrażenie. Historia jest opowiedziana w sposób wyraźny. (...) Nie mieliśmy takiego występu jeszcze na Eurowizji i mam wrażenie, że jeszcze długo mieć nie będziemy. Po tym co zobaczyłem, wierzę, że zobaczymy Lunę w sobotnim finale" - czytamy.

Eurowizyjni eksperci równie pozytywnie wyrazili się o Polce po próbie jurorskiej. "Występ z pomysłem, który powinien dać spokojny awans do finału i powody do dumy" - czytamy na eurowizja.org.

Wiadomo już też nieco więcej na temat pocztówki, która zapowie występ Luny na Eurowizji. W niej przypomniane zostaną dwa kultowe już eurowizyjne moment Polski - występ Edyty Górniak z 1994 roku oraz występ Cleo i Donatana z hitem "My Słowianie" z 2014 roku.

Przypomnijmy, że Luna w pierwszym półfinale wystąpi jako szósta. Przed nią zaśpiewa ukraiński duet Jerry Heil i alyona alyona, natomiast po niej wystąpi kolejny faworyt całego konkursu - Chorwat Baby Lasagna.