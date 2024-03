19 lutego TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna . O wyborze polskiego kandydata w tym roku zadecydowało w głosowaniu pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: wokalistka Kasia Moś (reprezentantka Polski na Eurowizję 2017), Piotr Klatt (niegdyś szef festiwalu w Opolu i polskich preselekcji do Eurowizji), Michał Hanczak (dziennikarz Radia Eska), Konrad Szczęsny (prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska) i Łukasz Pieter (dyrektor muzyczny Radia ZET).

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" ( sprawdź! ) 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak ("Midnight Dreamer" - sprawdź! ) oraz Dagadana i Kayah z utworem "Jesień tańcuj" ( sprawdź! ) z filmu "Chłopi".



Eurowizja 2024. Luna pokazała fragment choreografii

W ramach promocji "The Tower" Luna wzięła udział w "Melfest WKND Pre Party 2024" w Sztokholmie. Przypomnijmy, że to właśnie Szwecja będzie gospodarzem tegorocznego konkursu - impreza odbędzie się w Malmö.

Wizytę w Szwecji oraz ostatnie przygotowania 24-letnia wokalistka relacjonuje w mediach społecznościowych. Pochwaliła się też, że jej teledysk "The Tower" jest na drugim miejscu w rankingu popularności oficjalnych klipów biorących udział w tegorocznej Eurowizji z wynikiem 2,2 mln odsłon (mowa o oficjalnym kanale ESC). Tymczasem w notowaniach bukmacherskich Polka spadła na 29. miejsce (po ogłoszeniu, że będzie reprezentowała nasz kraj, była na 15. pozycji).



Na swoim profilu na TikToku Luna pokazała fragment choreografii, który prawdopodobnie pokaże w konkursie.

"'The Tower' to manifest wolności i siły; wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce czy też stan, który budujemy my sami" - opowiadała wokalistka.

W teledysku oprócz Luny pojawili się m.in. Helena Norowicz (89-letnia aktorka i modelka), aktor Bartosz Porczyk, Sylwia Achu i Łukasz Bogusławski, a głównym motywem jest gra w szachy. Za reżyserię odpowiada Maciej Zakliczyński, choreograf znany z "Tańca z gwiazdami" i trener dbający o metamorfozy uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" .