7 maja w Malmo wystartował pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Uwagę Polaków przyciąga przede wszystkim występ reprezentantki Polski - Luny. Jeszcze kilka miesięcy temu mało który Polak kojarzył jej nazwisko, dziś z piosenką "The Tower" przedstawi się milionów widzów na całym świecie. Kim jest wokalistka, którą TVP wysłało do Malmo?

Kim jest i skąd wzięła się Luna? Jej ojciec to milioner i właściciel ogromnej firmy

Luna (naprawdę nazywa się Ola Wielgomas i na początku kariery występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem) ma w dorobku duety: Justyną Steczkowską ("Nie mój sen") i Marcinem Maciejczakiem ("Nie proszę o więcej"). Jak wyznała w rozmowie z "K-Mag", jej pseudonim powstał z powodu dużego wpływu księżyca, który wokalistka odczuwa w swoim życiu. Ponadto przyznała, że zdarza jej się lunatykować.

Wokalistka urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, a od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Uczyła się w PSM I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim (klasa skrzypiec), a w 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ma trzech braci. Jest córką przedsiębiorcy Andrzeja Wielgomasa, właściciela firmy Dawtona. Stąd też szybko po eliminacjach do Eurowizji do samej wokalistki przylgnęła łatka "keczupowej księżniczki".



Sama artystka broniła się przed tym pseudonimem. "Tak. Jestem tą Luną. Ale jestem też osobą dorosłą, niezależną, samodzielną i myślę, że nie ma to większego znaczenia, kto jest moim rodzicem, bratem czy chłopakiem. (...) Ja nic nie produkuję, nie pracuję w firmie, wybrałam już na wczesnym etapie inną drogę. Mam kontakt z moją rodziną, ale zajmuję się czymś zupełnie innym. Takie komentarze pod moim adresem są niezgodne z prawdą, bo nie dotyczą mnie i tego, co rzeczywiście robię" - mówiła w rozmowie z "Forbes".

Jak do tej pory wyglądała kariera Luny?

Na początku kariery występowała w chórze dziecięcym Artos im. Władysława Skoraczewskiego w Teatrze Wielkim, na koncie ma występy w spektaklach tegoż teatru. Jej poważne zawodowe kroki rozpoczęły się od współpracy z wytwórnią Kayax w 2018 roku w ramach projektu "My Name is New", wtedy też powstał jej debiutancki singel "Na wzgórzach niepokoju". W czerwcu 2019 roku ukazał się jej singel "Zastyga", a jeszcze tego samego roku wystąpiła m.in. podczas Pol'and'Rock Festival.

W lutym 2020 roku za sprawą współpracy z Michałem "Foxem" Królem, powstała piosenka "Luna" zwiastująca nową drogę artystyczną wokalistki. Następnie wydała piosenkę "Serca przemokną" oraz "Zgaś".

Była pierwszą polską ambasadorką akcji Spotify Equal, a jej zdjęcie pojawiło się na nowojorskim Times Square. Jeśli chodzi o sferę pozamuzyczną, to Luna w latach 2015-2017 grała rolę krakowianki w spektaklu "Cud albo Krakowiaki i Górale". Związana była także z Ogniskiem Teatralnym "u Machulskich". Na co dzień interesuje się astrologią, filozofią, sztuką, ekologią oraz modą. Wśród jej muzycznych inspiracji są Björk oraz Nick Cave. Jak mówiła w wywiadzie dla K-Mag, fascynuje ją natura, a także poezja Bolesława Leśmiana. Swą muzykę określa jako "kosmiczny pop".

W kwietniu 2022 r. artystka wypuściła debiutancki album "Nocne zmory". - Śpiewanie po angielsku ułatwia to wyjście za granicę. Dlatego też zdecydowałam się wydać tę EP-kę i dlatego też tworzę i po polsku, i po angielsku. Z tym materiałem anglojęzycznym chcę się otworzyć właśnie na zagraniczne rynki - opowiadała Luna w rozmowie z Interią.

O czym jest piosenka "The Tower"?

Na przełomie 2023 i 2024 roku Luna zdecydowała się zgłosić z piosenką "The Tower" do Eurowizji. I ku zaskoczeniu wielu polskich fanów ostatecznie wygrała wewnętrzne eliminacje, pokonując po drodze m.in. Marcina Maciejczaka, Edytę Górniak, a przede wszystkim Justynę Steczkowską.



"To manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami. Mam nadzieję, że ten utwór zapali nas wszystkich do walki o samych siebie, własną wolność, miłość i poczucie wartości. O byciu w pełni sobą, bez granic" - mówi o piosence wokalistka.