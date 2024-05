24-letnia Luna na ten występ czekała kilka miesięcy. Po serii prób technicznych i tzw. dress rehearsals (prób generalnych z udziałem dziennikarzy i widzów) dziś Polka powalczy o awans do sobotniego finału konkursu. Żeby się w nim znaleźć musi uplasować się w pierwszej dziesiątce, a więc być lepsza od co najmniej pięciu innych krajów.

To nie będzie łatwe zadanie, bo każda z reprezentacji przygotowała show na wysokim poziomie, a rywalami Luny są m.in. typowana do zwycięstwa całej Eurowizji Chorwacja, taneczny Cypr, wzruszająca Ukraina czy teatralna, spektakularna i budząca skrajne emocje Irlandia. Nie zabraknie także zarówno wesołych, jak i kontrowersyjnych występów - zadbają o to Finowie i Słowenia.

Reklama

Dziennikarze akredytowani przy konkursie uważają, że Polska powinna awansować dalej. Podkreślany i chwalony jest profesjonalizm występu, scenografia i łatwo wpadająca w ucho piosenka. Zwracają też uwagę, że wokal Luny w ciągu ostatnich kilku tygodni znacznie się poprawił.

Na Polskę mogą głosować także Polacy - ale tylko ci, przebywający w jednym z 14 pozostałych krajów biorących udział we wtorkowym półfinale oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. A że mieszka tam dużo naszych rodaków, to ekipa Luny liczy na sukces. Głosować mogą także Polacy mieszkający na całym świecie, ale mogą to zrobić tylko przez internet.

Organizatorzy przygotowali fantastyczny show, pokazujący najnowsze możliwości technologiczne, jak i przypominające wiele eurowizyjnych hitów. Konkurs rozpoczną Eleni Foureira z Cypru i Chanel z Hiszpanii, które odpowiednio w 2018 i 2022 r. otarły się o zwycięstwo, zajmując drugie miejsce, oraz ulubieniec Szwedów, goszczący kiedyś na festiwalu w Sopocie Eric Saade. Nie zabraknie utworu zeszłorocznej triumfatorki - Loreen - jednak w zupełnie nowym wykonaniu.

Jak głosować na Polskę w trakcie Eurowizji?

O tym kto awansuje do sobotniego, wielkiego finału, w którym zobaczymy także pięć krajów tzw. wielkiej piątki (kraje płacące najwyższą składkę członkowską do organizatora Eurowizji - Unii Europejskich Nadawców) i gospodarza konkursu, Szwecję, zadecydują tylko widzowie Eurowizji. Jurorzy oddali swojego głosy po poniedziałkowej, wieczornej próbie, ale ich punktacja zostanie wzięta pod uwagę tylko wtedy, gdy wystąpią problemy techniczne z głosowaniem widzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luna tuż przed występem na Eurowizji: „Czuję tę energię” INTERIA.PL

Co ciekawe, można już głosować! Mogą to zrobić poprzez specjalną, oficjalną aplikację mieszkańcy nie uczestniczących w konkursie krajów. Ich głosy zostaną zsumowane i dodane do tych tradycyjnie oddanych, poprzez smsy, z krajów, które wystąpią na scenie. Dodatkowo w pierwszym półfinale mogą głosować mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. O ile tzw. reszta świata głosować może do rozpoczęcia transmisji show na żywo, o tyle fani Eurowizji z krajów, które wystąpią na scenie, będą mogli głosować przez 20 minut po zakończeniu wszystkich występów konkursowych.

Tegoroczna scena to dzieło Floriana Weidera, niemieckiego designera i producenta telewizyjnego. Choć wydawałoby się, że wszystko już wymyślono, on swoimi projektami udowadnia (a zaprojektował już kilka eurowizyjnych scen), że to nieprawda. Scena w szwedzkim Malmo zapiera dech w piersiach i wykorzystuje najnowocześniejszą i najbardziej skomplikowaną technikę sceniczną. Także pod tym kątem Eurowizja to wyjątkowe wydarzenie. Warto je obejrzeć.

Fani Eurowizji apelują o wsparcie Polski i publikują numery telefonów dla krajów, z których będzie można oddać głos na Lunę.