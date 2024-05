Konto Luny na Instagramie zostało zhakowane! "Proszę o więcej szacunku"

Przypomnijmy, że Luna wzięła udział w pierwszym półfinale Eurowizji 2024. Ostatecznie Polce nie udało się awansować do finału. Głosami widzów do sobotniego konkursu przeszlili: Portugalia, Irlandia, Chorwacja, Finlandia, Słowenia, Cypr, Litwa, Luksemburg, Ukraina oraz Serbia.

Podobnie jak wielu uczestników konkursu, również Luna komunikowała się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.



"Kochani. Wracam do was po nocy pełnej wrażeń. I po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i za to, że jesteście ze mną, za wczorajszy występ. Dałam się z siebie tyle, ile mogłam. Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200 procent, całe nasze serca i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego występu. Pamiętacie, że nie ma tutaj przegranych, wszyscy jesteśmy wygrani, dlatego dla mnie wygraną jest bycie tutaj, ten wspaniały czas i to że mogłam wam przekazać wam tyle swojej energii, swoich emocji i zaprezentować to, co chciałam zaprezentować" - powiedziała w nagraniu na Instagramie.

Konto Luny na Instagramie zhakowane. Ujawniono jej hasło

Nad ranem z soboty na niedzielę, czyli tuż po zakończeniu wielkiego finału Eurowizji, na obserwowanym przez ponad 63 tys. fanów koncie Luny na Instagramie zaczęły pojawiać się niepokojące wpisy.

Okazało się, że profil został przejęty przez hakera, który jednak nie poczynił tam szkód, lecz zachęcił wokalistkę do stosowania skuteczniejszych zabezpieczeń. Ujawnił, że hasłem dostępu było "ola123" (Luna naprawdę nazywa się Aleksandra Wielgomas).

"Ja wychodzę z konta i proszę również Polaków o więcej szacunku, bo komentarze które są postowane na temat Luny są żałosne i okropne..." - czytamy na koniec w wiadomości od hakera.

Konto zostało już odzyskane - w relacji możemy zobaczyć pożegnanie z Malmo, a także ujęcia z powitania wokalistki na lotnisku Chopina w Warszawie.