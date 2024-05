Eurowizja 2024 już za nami, ale emocje związane z ocenami i występami uczestników pozostaną na długo w pamięci fanów.

Natalia Zastępa, jako członkini polskiego jury, odsłoniła ostatnio kulisy głosowania.

Natalia Zastępa w polskim jury na Eurowizji 2024

Eurowizja to konkurs, który niezmiennie budzi wielkie emocje na całym świecie. Widzowie z zapartym tchem śledzili nie tylko występy artystów, ale także decyzje jurorów, którzy w imieniu swoich krajów przyznawali punkty.



Reklama

Natalia Zastępa, znana z programów "The Voice Kids" i "The Voice of Poland", podkreśliła, że starała się zachować obiektywizm.

"Starałam się być obiektywna, żeby też swoich subiektywnych gustów nie przekazywać w tym, ale doceniać też wizualną stronę czy taką stricte muzyczną" - powiedziała Zastępa.

Artystka przyznała najwięcej punktów reprezentantowi Szwajcarii, Nemo. Kiedy pytano ją o występ reprezentantki Izraela, Eden Golan, Zastępa nie owijała w bawełnę. Wskazała, że mimo wokalnych umiejętności Eden, nie przyznała jej wysokich not.

Zdjęcie Natalia Zastępa / AKPA

"Bardzo się długo zastanawiałam, co zrobić w tej sytuacji, ale postanowiłam jednak nisko ocenić, żeby pokazać swój sprzeciw. Moim zdaniem nie powinno się to wydarzyć, ale też nie chciałam na tyle skrzywdzić tej dziewczyny i nie dałam jej ostatniego miejsca, ale dałam jedno z ostatnich" - przytacza wypowiedź Zastępy Radio Eska.

Zdaniem Natalii Zastępy, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia, Izrael nie powinien zostać dopuszczony do udziału w Eurowizji.

Natalia Zastępa i jej twórczość

Natalia Zastępa nadal odnosi sukcesy w swojej karierze muzycznej. Pod koniec 2018 przeszła przesłuchania do dziewiątej edycji programu "The Voice of Poland"dołączyła do drużyny Michała Szpaka. Dostała się do finału, w którym zajęła drugie miejsce.

Jej ostatni singel "Wracam do siebie" zbiera bardzo pozytywne recenzje, podobnie jak jej występ w Sopocie podczas Polsat Hit Festiwal 2024. "Wracam do siebie" jest zapowiedzią nowego albumu, nad którym Zastępa intensywnie pracuje. Po trzech latach od wydania płyty "Nie żałuję", młoda piosenkarka jest w końcu gotowa na powrót.