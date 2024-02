Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Natasza Urbańska, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018), Bryska i Maciej Musiałowski.

Eurowizja 2024: Kto pojedzie z Polski?

Zdaniem ekspertów z Dziennika Eurowizyjnego i Eurowizja.org, główną faworytką była Justyna Steczkowska z piosenką "Witch-ER Tarohoro". Poza trenerką "The Voice of Poland" wymieniani byli również m.in. Luna ("The Tower"), "Nita ("Thunder"), Pan Savyan ("W kolorku Amaretto"), Natasza Urbańska ("Who We Are"). Na premierę wciąż czekają piosenki Macieja Maciejczaka ("Midnight Dreamer") i Macieja Musiałowskiego ("Znak").

Clip LUNA The Tower

Na krótko przed ogłoszeniem TVP media obiegły nieoficjalne doniesienia, że kandydatem wybranym przez jury nie była faworyzowana Justyna Steczkowska. Eksperci mieli powierzyć misję reprezentowania Polski w konkursie Lunie z piosenką "The Tower".



Eurowizja 2024: Kim jest Luna? O czym jest piosenka "The Tower"?

Luna (naprawdę nazywa się Ola Wielgomas i na początku kariery występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem) ma w dorobku duety z eurowizyjnymi kontrkandydatami: Justyną Steczkowską ("Nie mój sen") i Marcinem Maciejczakiem ("Nie proszę o więcej"). W kwietniu 2022 r. artystka wypuściła debiutancki album "Nocne zmory".



- Śpiewanie po angielsku ułatwia to wyjście za granicę. Dlatego też zdecydowałam się wydać tę EP-kę i dlatego też tworzę i po polsku, i po angielsku. Z tym materiałem anglojęzycznym chcę się otworzyć właśnie na zagraniczne rynki - opowiadała Luna w rozmowie z Interią.

Do preselekcji zgłosiła się z utworem "The Tower", który dla wokalistki jest niczym "wyjście z mroku i ciemności". Zainspirowana astronomią wokalistka wydała go w pierwszą w 2024 roku pełnię księżyca.

"To manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami. Mam nadzieję, że ten utwór zapali nas wszystkich do walki o samych siebie, własną wolność, miłość i poczucie wartości. O byciu w pełni sobą, bez granic" - mówi o piosence wokalistka.

Utwór powstał po ubiegłorocznym albumie "Nocne zmory", nieco mrocznym i dusznym, a kompozycja "The Tower" jest dla niej przejściem do tej bardziej radosnej, jasnej i cieplejszej aury muzycznej, ale też wizerunkowej.

Do utworu powstał także klip, w którym znalazło się wiele symoblicznych odniesień. "(...) Pojawiający się przeciwnicy reprezentują różne sfery mojego życia i walkę, która się w nich rozgrywa. Wymiana zdań, spojrzeń, przekraczanie granic. Na pojedynku staje z różnymi osobami, bratem, chłopakiem, przyjaciółką, a także z samą sobą. Ostateczna i najważniejsza gra jednak odbywa się w mojej głowie. Widząc siebie z przyszłości muszę wygrać z samą sobą. Bo wolność najbardziej zależna jest od nas samych. Sami tworzymy własny świat. I'm the one who holds the power!" - pisała wokalistka, jednocześnie wyrażając nadzieję, że utwór w słuchaczach "zapali do walki o samych siebie, wolność, miłość i poczucie wartości". "O bycie w pełni sobą, bez granic" - opisywała utwór.

Eurowizja 2024: Kiedy wystąpi Polska?