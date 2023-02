Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez komisję konkursową do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję".

Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Eurowizja 2022 - "Skandaliczne niedopatrzenie" TVP. Ahlena i jej "Booty" wywołuje kontrowersje

Janusz Daszczyński, były prezes TVP i członek jej rady programowej, oburzył się tekstem piosenki "Booty" , którą zgłosiła do konkursu Ahlena.

"Skandaliczne niedopatrzenie, powiedziałbym, że to upadek. Ta piosenka nigdy nie powinna trafić do preselekcji. Podniosłem tę sprawę na radzie, wyjątkowo zgodzili się ze mną wszyscy jej członkowie. Byliśmy oburzeni" - powiedział Daszczyński w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Poszło o tekst piosenki, w której padają m.in. słowa: "Booty, booty, booty, booty, booty so fat / I know you really, really, really want that / All his bitches hate me, hate me, hate me, they mad / I can have you, him, and him, and his dad".

Biuro prasowe TVP przekazało Wirtualnym Mediom, że stacja nie ma przesłanek, by podważyć wybór komisji konkursowej. To oznacza, że Ahlena nie zostanie wykluczona z preselekcji. TVP nie będzie się też domagać zmiany tekstu (sama Ahlena w jednym z komentarzy przyznała, że mogłaby to rozważyć).



Kim jest Ahlena?

Ahlena (naprawdę nazywa się Magdalena Pawłowska) to początkująca raperka. Jej rodzinnym miastem jest Gdańsk. Muzyka zawsze była ważną częścią jej życia, ale dopiero w 2020 roku Ahlena zaczęła komponować własne utwory i rozpoczęła przygodę z produkcją muzyczną. Jej muzyka to miks popu, RnB i rapu. Artystka nie boi się eksperymentować z różnymi brzmieniami i stylami. Do preselekcji zgłosiła piosenkę "Booty".

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce. Wśród faworytów polskich eliminacji wskazuje się najczęściej Janna, Alicję Szemplińską i Blankę.



Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50.

W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

Wirtualnemedia.pl podają, że w składzie jury znajdą się m.in. Edyta Górniak (ma być przewodniczącą z decydującym głosem), Agustin Egurrola (tancerz i choreograf, juror programu "You Can Dance - Nowa generacja", były juror "Mam talent"), Marek Sierocki (dziennikarz TVP, komentator dwóch ostatnich konkursów Eurowizji, prowadzący "Szansy na sukces") i Marcin Kusy (dyrektor radiowej Jedynki). W 2022 r. w jury zasiadali Sierocki, Kusy, wokalistka Halina Frąckowiak, muzyk Szymon Orłowski oraz Krystian Kuczkowski (ówczesny dyrektor programowy TVP).



W 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman z piosenką "River".