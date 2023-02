Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłoni reprezentanta Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji zaprezentuje się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka.

Kolejność startowa uczestników prezentuje się następująco:

1. Natasza Urbańska - "Lift U Up"

2. Kuba Szmajkowski - "You Do Me"

3. Ahlena - "Booty"

4. Dominik Dudek - "Be Good"

5. Alicja Szemplińska - "New Home"

6. Felivers - "Never Back Down"

7. Maja Hyży - "Never Hide

8. Jann - "Gladiator"

9. Blanka - "Solo"

10. Jan Majewski - "Champion".



Pierwsza na scenie zaprezentowała się Natasza Urbańska. Wokalistka zjechała na linię na ziemię głową w dół. Jednak na scenie miała spore problemy wokalne, co szybko usłyszeli widzowie. "Słabo głosowo. To był koszmar" - pisali na Twitterze oglądający. Po niej zaśpiewał Kuba Szmajkowski, który próbuje awansować na Eurowizję już po raz drugi.



Po krótkiej przerwie na scenie zaprezentowali się kolejni uczestnicy. Ahlena wykonała kontrowersyjny utwór "Booty", który z preselekcji chciał wyrzucić członek rady programowej TVP. Więcej o Ahlenie możecie poczytać TUTAJ . Wokalistka nie wykorzystała swojego momentu. "Koszmar", "Jakby ją zmusili" - pisali widzowie.







Goście specjalni podczas eliminacji do Eurowizji w TVP

Podczas koncertu w TVP nie brakuje wykonawców znanych z poprzednich Eurowizji, pojawią się ukraińscy zwycięzcy z 2022 roku - Kalush Orchestra, reprezentantka Grecji Stefania oraz gwiazda Azerbejdżanu Efendi. Zaśpiewają również polscy wykonawcy związani z Eurowizją: Edyta Górniak, Krystian Ochman, Roksana Węgiel oraz Sara James.

Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.



Jak głosować na swojego faworyta podczas koncertu w TVP?

Widzowie wybiorą jednego z artystów za pomocą głosowania SMS. Znaczenie będzie mieć także zdanie jury złożonego z "osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej". Przewodniczącą jury została Edyta Górniak. Zasiedli w nim też: Marek Sierocki, Aneta Woźniak, Marcin Kusy oraz Agustin Egurrola. W przypadku remisu w punktach po głosowaniu widzów i jury, decydujący będzie miał wybór jury.



Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Polska?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku. Polska wystąpi w drugim półfinale - 11 maja.